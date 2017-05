Polska jak RFN podczas zimnej wojny. Amerykanie coraz mocniej przesuwają się na Wschód

Ten fakt utrzymywany był przez kilka dni w tajemnicy, choć Amerykanie przyznawali, że mają taki plan. W czwartek 4 maja dowództwo US Army Europe ogłosiło w oficjalnym komunikacie, że od 29 kwietnia wysunięty sztab ich 4. Dywizji Piechoty działa już w Poznaniu. Ponad stu żołnierzy i oficerów miało trafić z Niemiec do stolicy Wielkopolski w ubiegłym tygodniu. Ulokowali się – choć to nieoficjalna informacja – w centrum miasta, w kompleksie niedawno wyremontowanych wojskowych obiektów przy ul. Bukowskiej.

Skala – w porównaniu z końcówką lat 80. – jest oczywiście inna. Jeszcze w 1989 r. same siły lądowe USA miały w Europie Zachodniej ponad 200 tys. żołnierzy, teraz mają nieco ponad 20 tysięcy, z czego większość w Niemczech. Nie ma planów, aby przenosić do Polski strategiczne dowództwo obszaru europejskiego (EUCOM) czy dowództwa rodzajów amerykańskich sił zbrojnych w Europie – też znajdujące się na terytorium Niemiec. Ale potwierdzone 4 maja rozmieszczenie w Poznaniu amerykańskiego sztabu dywizji świadczy o zmianie podejścia Pentagonu do obrony Europy Wschodniej. Zamiast „z daleka” Amerykanie wolą to robić „z bliska”.



Chodzi o relokację do Polski (najprawdopodobniej do Poznania) tzw. operacyjnego komponentu dowodzenia (Mission Command Element) 4. Dywizji Piechoty Sił Lądowych USA, wysłanego do Europy jeszcze w 2015 r.



Wtedy Stany Zjednoczone podjęły historyczną decyzję o rotacyjnym pobycie na wschodniej flance NATO swojej brygady pancernej wraz ze wsparciem lotniczym. To w efekcie tych rozkazów do Żagania trafił w styczniu 3. Brygadowy Zespół Bojowy (3 ABCT) 4. Dywizji Piechoty – z czołgami, bojowymi wozami piechoty i artylerią samobieżną. A właśnie teraz do Powidza zaczynają przylatywać śmigłowce towarzyszącej pancerniakom 10. Brygady Lotnictwa Bojowego (10 CAB). Bataliony pancerne i zmechanizowane z brygady zostały rozesłane po krajach wschodniej flanki, ale ich dowództwo pozostało w Niemczech, w miejscowości Baumholder, na zachód od Frankfurtu nad Menem.

Ludzie Trumpa chcą wojsk na Wschodzie

Teraz jednak samo ekspedycyjne dowództwo potwierdziło zamiar przeniesienia się do Polski. Starszy sierżant Brent Williams, dobrze znany polskim mediom z wcześniejszych komunikatów dotyczących przerzutu i przemarszu pancernej brygady, poinformował w wydanym 4 maja komunikacie, że: „Relokacja do Polski sprawia, że taktyczny komponent sztabowy szczebla dywizyjnego jest w stanie szybko dysponować siłami bojowymi na europejskim teatrze działań da wsparcia sojuszników i partnerów z NATO, zwiększając skuteczność i zdolność US Army do odstraszania i obrony w przypadku jakiegokolwiek wrogiego ataku”. Choć w komunikacie nie pada słowo Rosja, jego dalsza treść przypomina, że chodzi o działania Amerykanów podjęte w reakcji na aneksję Krymu w 2014 r. i tzw. Europejską Inicjatywę Upewniającą, w wyniku której liczebność oddziałów USA w Europie znacznie wzrosła. Wcześniejsze oświadczenie US Army mówiło też, że „Mission Command Element w Polsce umożliwia jeszcze lepsze połączenie US Army Europe z sojusznikami, przywódcami i cywilami z państw europejskich i w końcu zwiększa przygotowanie Sojuszu do odpowiedzi na jakiekolwiek zagrożenie lub kryzys w Europie”.

Zdecydował więc czynnik geograficzny. Z Baumholder do Żagania, gdzie stacjonuje sztab amerykańskiej brygady, jest ponad 600 km, drugie tyle do Przesmyku Suwalskiego, który jest kluczowy dla powodzenia operacji obronnej na wschodniej flance NATO. Tyle że świadomość odległości istniała również za czasów poprzedniej administracji USA, a mimo to nie przeniesiono do Polski sztabu. Co zdecydowało o zmianie podejścia?



Jak ujawnił w Polskim Radiu wiceminister obrony Tomasz Szatkowski, decyzje te zapadły w ostatnich dwóch–trzech miesiącach. A zatem po objęciu stanowisk przez Donalda Trumpa i jego sekretarza obrony gen. Jamesa Mattisa. Nie ma wątpliwości, że w otoczeniu obecnego prezydenta wojskowi mają dużo więcej do powiedzenia niż w administracji Baracka Obamy.