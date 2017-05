KE naciska na Polskę ws. uchodźców. Kraj „Solidarności” postanowił solidarny nie być i teraz za to zapłaci

Komisja Europejska grozi Polsce, Węgrom i Austrii odpowiedzialnością za naruszenie unijnego prawa. Unijne kraje dwa lata temu zawarły porozumienie o relokacji uchodźców. Polska zobowiązała się przyjąć 7 tys. „Węgry, Polska i Austria jako jedyne nie dokonały relokacji ani jednej osoby. Stanowi to naruszenie ich zobowiązań prawnych, zobowiązań podjętych wobec Grecji i Włoch oraz zasady sprawiedliwego podziału odpowiedzialności" – ogłosiła we wtorek Komisja Europejska.

„Dzisiaj problem uchodźców nie istnieje. My wtedy go zamknęliśmy. Jestem za tym, by uchodźcy nie przyjeżdżali do Polsk” – mówił tydzień temu szef PO Grzegorz Schetyna w odpowiedzi na pytanie o to, czy Platforma jest za przyjmowaniem uchodźców, skoro rząd Ewy Kopacz przystąpił do unijnego porozumienia w sprawie ich relokacji.



Wsparli go inni politycy PO, twierdząc, że chodzi o „nielegalnych migrantów”. Choć doskonale wiedzieli, że zawarte przez rząd PO porozumienie nie dotyczyło nielegalnych migrantów, tylko osób uznanych przez międzynarodowe organa ds. uchodźców za uchodźców właśnie.



Politycy PO mówili to, co – jak sądzili – da im społeczne poparcie. Zasady, solidarność, honor nie przekładają się na słupki poparcia, więc nie warto się ich trzymać.

Uchodźcy nie chcą przyjeżdżać do Polski?

Polska, kraj „Solidarności”, postanowił solidarny nie być. Rząd Platformy, przymuszony groźbą płacenia krajom, które uchodźców przyjmą – zgodził się na relokację, ale zobowiązania nie dotrzymał. Zobowiązania rządu PO nie wypełnił rząd PiS.

Politycy (tak PO, jak PiS czy Kukiz’15) argumentują, że uchodźcy sami nie chcą do Polski przyjeżdżać. Już politycy o to zadbali; od półtora roku za pomocą rządowej telewizji sączono nienawistną propagandę. Słowo „uchodźca” zbija się tam zawsze z obrazem młodych mężczyzn szturmujących płoty i rzucających kamieniami. Dodatkowo okrasza się to materiałami na temat „hord uchodźców”, którzy atakują europejskie kobiety.