Zmiana szefa KOD nie ma znaczenia. Szansa na wielki ruch bezpowrotnie przepadła

KOD wybrał sobie nowego szefa. Nie nam, czyli po prostu Polakom zaniepokojonym stanem polskiej demokracji, lecz właśnie sobie.

Swoim członkom, strukturom, zarządom, ciałom statutowym itd. itp. Wybrał na zjeździe w Toruniu, zorganizowanym za własne pieniądze i na własny użytek. Zamykając obrady przed niepożądanymi intruzami, aby nie wtykali nosa w nie swoje sprawy. Może więc nie warto poświęcać uwagi temu wydarzeniu?

Darujcie Państwo sarkazm, ale trudno się powstrzymać. Bo zdaje się, że kiedyś miał to być wielki ruch społeczny. Ba, mówiło się nawet o nowej Solidarności! Na plakatach malowano piękne oporniki. Po cóż było zawracać głowę wspólnotową ornamentyką? Trzeba było od razu wyjaśnić, najlepiej wielkimi wołami na puszkach, do których zbierano datki na marszach, że KOD to organizacja zrzeszająca ludzi płacących składki i działających na zasadach przewidzianych w statucie. Byłoby wiadomo, o co w tym chodzi i nie byłoby teraz aż tylu zawiedzionych.

KOD „tylko dla członków”

Zamknięcie obrad zjazdowych przed nie-członkami KOD (w praktyce chodziło o dziennikarzy, lecz nie w tym rzecz) samo w sobie może i nie byłoby aż tak gorszące. Trafniejszej puenty do ewolucji tego ruchu nie sposób jednak dopisać. Pewnie głupio teraz przypominać, ale on zrodził się z entuzjazmu, z bezinteresownej troski o dobro wspólne.

Zwykli ludzie nagle poczuli, że tradycyjne partie nie poradzą sobie z pasztetem „dobrej zmiany” i potrzeba innej formy zbiorowej ekspresji. Ruchu możliwie szerokiego, oddolnego, otwartego na oścież dla każdego, kto utożsamia się z ogólnie postawionymi celami. Tymczasem wyłoniło się coś dokładnie odwrotnego. Kadrówka powielająca wszystkie znane patologie z życia partii.

Od jesieni żal było patrzeć, jak sensowni skądinąd ludzie wytracali energię na wzajemne podgryzanie się, spiskowanie, budowanie kibolskich grup wsparcia dla „swoich”, głupie akcje internetowe z jeszcze głupszymi hasztagami. Faktury Kijowskiego to oczywiście bardzo ważna, reprezentatywna i poglądowa, ale tylko część obrazu organizacji, która od dawna zajmuje się wyłącznie sobą. I tego właśnie nie da się usprawiedliwić. Bo akurat takiemu ruchowi nie wolno zajmować się sobą.

Słychać było nieraz, że nie jest tak źle. Że awantura o Kijowskiego zasłania prawdziwy obraz. Że na dole jest wielu fantastycznych „koderów”, którzy robią kapitalne rzeczy. Ale można było tylko wierzyć na słowo. Od pewnego czasu wszystko w KOD zrobiło się bowiem „tylko dla członków”. Debaty przed zjazdami regionalnymi, dyskusje na pozamykanych platformach internetowych, teraz zjazd ogólnopolski (nawet partie z rzadka zamykają obrady). Nie członkom musiały wystarczyć pyskówki w mediach albo grafomańskie odezwy Kijowskiego na Facebooku.

Tłumaczono, że tak musi być, bo zjazd, bo wybory przewodniczącego, bo tylko do czerwca. A potem zrobi się nowe otwarcie, że ho, ho. Tyle że czas mija szybko i dzieje się w Polsce wiele. Przez te pół roku okładem, kiedy KOD zrobił się „tylko dla członków”, nieco się pozmieniały hierarchie życia publicznego. Zwłaszcza po stronie opozycji, gdzie wyłonił się silny lider i nie ma już zapotrzebowania na niezależnego arbitra.