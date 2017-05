Polityka i obyczaje

Prof. Janusz Czapiński odpowiada na pytanie portalu wiadomo.co, w jakim systemie żyjemy: „Dopóki PiS nie zmieni ordynacji wyborczej, to według mnie mamy ciągle demokrację. System wyborczy to jest główny gwarant zmiany rządzących. Ale oczywiście w ramach tej wąsko pojmowanej demokracji możemy mieć do czynienia z rządami autorytarnymi. W Polsce mamy właśnie autorytarną demokrację”. O sobie: „Ja mam szczególną wrażliwość na zakręty polityczne, a ten sprawił, że po prostu wyniosłem się na wieś. (...) to kosztuje mnie tyle nerwów, że wolę patrzeć na to, jak spokojnie rośnie mi w ogródku fasola”.

Ryszard Petru stara się być wyrazisty („Wprost”): „Gdyby PO miała w przyszłości zawiązać koalicję z Kukiz’15, to bez nas, Paweł Kukiz jest szkodnikiem politycznym, jest bardziej skrajny od PiS. Koalicji z nim nie zaakceptuję. Nie po to szedłem do polityki, żeby zawierać zgniłe kompromisy”.