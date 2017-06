17. Parada Równości w Warszawie prawdopodobnie była najbardziej liczna w historii

W demonstracji według organizatorów wzięło udział nawet 50 tysięcy ludzi. Maszerowali ulicami stolicy pod hasłem: równe prawa, wspólna sprawa. Oprócz mieszkańców stolicy i gości z Polski, a także z całego świata, w Paradzie Równości brały udział również partie polityczne i stowarzyszenia. Były m.in specjalne platformy Zielonych, SLD, Razem, Nowoczesnej i odraz grupa Dziewuchy Dziewuchom.



Organizatorzy Parady Równości zwrócili się z prośbą o honorowy patronat do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz–Waltz. Prezydent stolicy ponownie jednak odmówiła. Kilku maszerujących przyniosło ze sobą kartonowe atrapy przedstawiające wizerunek Gronkiewicz-Waltz.

Ambasadorowie popierają Paradę Równości

Poparcia Paradzie udzieliło 40 ambasadorów akredytowanych w Polsce oraz pięciu przedstawicieli międzynarodowych instytucji, którzy wystosowali specjalny list na tę okazję. To między innymi ambasadorowie Australii, Albanii, Argentyny, Belgii, Chile, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Japonii, Izraela, Niemiec, Kanady, USA, Wietnamu, Włoch, Ukrainy oraz dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przedstawicielka UNHCR W Polsce i Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce.

To rekordowa jak do tej pory liczba podpisów. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu ze strony zagranicznych placówek dyplomatycznych w Polsce – również finansowym – organizatorzy mieli możliwość zorganizowania wydarzenia w takim kształcie, w jakim zaplanowali.

„Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu” – napisano w liście.



Dalej sygnatariusze listu piszą, że uznają przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. „Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w obowiązkach i standardach Rady Europy oraz Unii Europejskiej jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz tolerancji i akceptacji”.



Warszawska Parada Równości to coroczne święto społeczności LGBT. Organizatorzy, jak co roku, upominają się również o prawa mniejszości wyznaniowych, etnicznych, osób z niepełnosprawnościami i wszystkich innych dyskryminowanych grup.