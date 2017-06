Ziobro kończy z nagrywaniem procesów?

Minister sprawiedliwości znienacka zerwał umowę na budowę systemu monitorowania rozpraw sądowych.

Zbigniew Ziobro podczas sejmowej debaty w sprawie śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie chwalił pomysł ministra Błaszczaka montowania kamer przy policyjnych mundurach jako, jak mówił, dający gwarancje wiarygodności temu, co robi policja. Zresztą, zaznaczył, to działa w obie strony. „To tak jak w sądach” – wszedł na swoje podwórko, mówiąc, jak to w 2007 r. opracował program informatyzacji sądownictwa, by każda sala miała kamery do nagrywania rozprawy, co m.in. pozwoliłoby kontrolować działanie stron postępowania, jak i sądu. „To można było to zrobić, tylko co żeście zrobili? Wyrzuciliście to do kosza!” – grzmiał na koniec w stronę opozycji, za co dostał od swoich brawa.

Wyraźnie zapomniał, że to właśnie on, zaledwie kilka dni wcześniej, wrzucił do kosza zatwierdzony już dawno projekt wdrażania systemu elektronicznego rejestracji sądowych rozpraw karnych, i to bez żadnego uzasadnienia.