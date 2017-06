Wojskowy z wężykiem

Przeciwko Europie prowadzona jest wojna – tak prezes Kaczyński czujnie wykorzystał ostatnie zamachy w Londynie do promocji poglądów PiS na przyjmowanie uchodźców. I dodał: Polska musi rozbudowywać swoje siły zbrojne. Jak to, rozbudowywać? Jeszcze bardziej? Przecież minister Macierewicz tak się dwoi, że aż się troi – kupuje za bezcen najnowocześniejsze śmigłowce, zrywa niekorzystne kontrakty, zamawia okręty podwodne wyposażone w samoloty (a może odwrotnie) i jako pierwszy w świecie zamierza wprowadzić kuloodporną broń magnetyczną. Ma też w zanadrzu pewnego wojskowego z wężykiem – jak by to określił wybitny majster Jan Kobuszewski.

Generał Wiesław Kukuła, bo o nim właśnie myślę, jest dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. „Mundur wróci do polskich domów” – zapowiedział ostatnio w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, nadymając się patriotycznie. Ach, jakież to wzniosłe, jak tchnie bohaterstwem. Od razu też wprowadza zapach wojskowej dyscypliny, życie określone regulaminami i obowiązek wykonywania rozkazów.