Polityka i obyczaje

Jerzy Targalski w „Gazecie Polskiej” ma plan: „Przedstawić Unię jako agresora, który chce nas zniszczyć za pomocą muzułmanów, choć chce tylko obezwładnić, ale niuansów przekaz masowy nie znosi. Celem jest stworzenie poczucia zagrożenia i zmiany stosunku do Unii”. Ta podniesiona przyłbica ma uzasadnienie. Wcześniej, polecając nowe przygody smerfów, szef „GP” wyznaje: „Jako bajkopisarz oglądam wszystkie filmy dla dzieci, które nadają się do oglądania”.

Dziwne to czasy, w których generałowie piszą felietony. We „Wprost” Waldemar Skrzypczak wyznaje: „Chcę wierzyć, jako żołnierz, że żadna formacja wojskowa, w tym i Wojska Obrony Terytorialnej nie staną się w rękach polityków narzędziem do utrzymania władzy. Że nigdy nie sprzeniewierzą się Konstytucji i przysiędze wojskowej”. Trudna wiara.

Major Michał Fiszer ocenia w tygodniku „Najwyższy Czas!