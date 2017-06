Łosie, uważajcie! Minister idzie!

Ministerstwu Środowiska przeszkadza wszystko, co żyje i oddycha. Drzewa – to oczywiste, zajadła walka ministra Szyszki z Puszczą Białowieską jest tego dobitnym przykładem. Ale widać jeden front to za mało, wiele wskazuje, że ministerstwo zamierza wypowiedzieć wojnę łosiom. Chodzi o zniesienie moratorium na odstrzał tych zwierząt.

Jak alarmuje białostocka „Gazeta Wyborcza”, w podlaskim urzędzie wojewódzkim zaprezentowano dziennikarzom informacje o kolizjach komunikacyjnych, liczebności łosi w regionie oraz uszkodzeniach lasu, powodowanych przez nie w północno-wschodniej Polsce i w całym kraju.

Konferencja wyraźnie miała służyć usprawiedliwieniu tegoż pomysłu, zniesienia moratorium na odstrzał łosi. Udział w niej wzięła doborowa grupa: wiceminister środowiska Andrzej Konieczny, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, komendant wojewódzki policji w Białymstoku Daniel Kołnierowicz oraz zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Gołębiewski. Czyli sami swoi.

„Makabryczne szkody” z powodu łosia

Wszyscy szeroko mówili o wzroście populacji łosi, zwłaszcza w podlaskim (ale nie tylko) i szkodach wyrządzanych przez te zwierzęta w lesie i na polach. A zwłaszcza o wypadkach drogowych, zwykle śmiertelnych, z udziałem zwierząt, szczególnie łosi. Śmierć człowieka zawsze w takich sytuacjach skuteczniej działa na emocje i wyobraźnię niż opowieści o hektarach (nawet) zgryzionych sadzonek, „połamanych pędach wierzchołkowych, kompletnym zniszczeniu na 3,5 tysiąca hektarów upraw, łamaniu sosen, zrywaniu kory na starych drzewostanach: na gatunkach liściastych, ale też na świerku”. Świerki, jak wiadomo, są ukochanym gatunkiem ministra Szyszki.

– Te szkody są makabryczne – twierdził dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku. Wiceminister Konieczny, powołując się na krajowe statystyki policyjne z lat 2010–15, informował, że „doszło w tym okresie w całej Polsce do 115 tys. kolizji, zakwalifikowanych jako najechanie na zwierzę (czyli nie tylko z udziałem łosi), takich wypadków było 1100, z czego 49 ze skutkiem śmiertelnym”. Wiąże się to z koniecznością wypłaty odszkodowań przez państwo, a to boli nawet mocniej niż śmierć ludzi na drodze.

Ale czy usprawiedliwia odstrzał łosi? Miejsca, gdzie łosie wychodzą na drogę, są zazwyczaj oznakowane i obowiązkiem kierowców jest stosowanie się do znaków. Ale zwykle się je ignoruje, jadąc zbyt szybko, co tragiczne zderzenie z łosiem, jeśli wyjdzie on na drogę, uprawdopodobnia bardzo.

Ale czy to wina łosia? Czy te dziesiątki jeży, rozjechanych na ulicach (nawet osiedlowych) Warszawy i innych miast, to wina jeży, wina tego, że żyją, czy raczej kierowców, pędzących, ile fabryka dała, nie patrząc przed siebie rozumnie? Z łosiami jest jak ze wszystkim, z dziećmi, rowerzystami, pijanymi czy wreszcie zwykłymi przechodniami, którzy mogą się pojawić na drodze. I co, trzeba ich odstrzelić, żeby był spokój i porządek? Lobby myśliwych pewnie by się ucieszyło i to bardzo…

Łosie warto chronić, bo to piękne wielkie zwierzęta, których populacje udało się odbudować i są dziś ozdobą naszych bagien oraz pól. Można sprawić, że nie będą wychodzić na drogi, jest cały system alarmów i odstraszania, stosowany na przykład w Skandynawii (u nas próbowano instalować takie alarmy na torach, gdzie łosie ginęły nader często). Jest system ochraniania sadzonek, owija się wierzchołki plastikową sprężynką i łosie się ich nie imają. Tylko trzeba chcieć. Ale przecież łatwiej jest odstrzelić, wprawiając w uciechę lobby myśliwych. A to bardzo wpływowe lobby…

Widziałam nad Biebrzą zachodnich turystów, którzy za możliwość obejrzenia łosia żerującego o świcie na bagnach albo klempy z młodym płacili spore pieniądze, zatrzymując się nawet na kilka dni w regionie. Jak wytłuczemy łosie – nie będzie czego oglądać. Nikt nie przyjedzie i będzie spokój. Resort środowiska ma coraz większe zasługi na tej niwie. Może nawet wkrótce otrzyma najwyższe odznaczenie państwowe od prezydenta.