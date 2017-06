Duda stawia na swoich: Szymańska szefową Kancelarii Prezydenta

Od początku tej prezydentury mówiło się, że Sadurska jest w Pałacu „uchem prezesa”. Niedawne awanse: Pawła Muchy na wiceszefa Kancelarii, Krzysztofa Szczerskiego na szefa gabinetu politycznego i przejście do Pałacu w funkcji rzecznika w randze ministra byłego już posła PiS Krzysztofa Łapińskiego, największego krytyka z wewnątrz partii, wskazują, że Duda zbiera wokół siebie osoby, które są lojalne przede wszystkim wobec niego, a nie wobec Kaczyńskiego.

Z Sadurską było tak, że bardziej zależało jej na przekonaniu Dudy do tego, co sądzi Kaczyński, niż odwrotnie. To dlatego w ubiegły czwartek poinformowano, że Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta. Wiedziała, że prezydent chce się z nią pożegnać. Zaraz potem Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk podał, że Sadurska jest kandydatką do zarządu PZU.

Lekarz weterynarii i samorządowiec

Halina Szymańska (rocznik 1959) przechodzi do Kancelarii Prezydenta z fotela wiceprezeski Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za poprzednich rządów PiS Szymańska wygrała konkurs na stanowisko dyrektora zachodniopomorskiego oddziału ARiMR (2006–2008). Agencja podlega ministrowi rolnictwa, aktualnie Krzysztofowi Jurgielowi (PiS).

Szymańska jest z wykształcenia lekarzem weterynarii, absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, lekarzem higieny i epidemiologii. Ukończyła też podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Była kierownikiem laboratorium Lecznicy Specjalistycznej w Łobzie, dyrektorem Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Mocno związana z samorządem: była burmistrzem Łobza, a następnie starostą powiatu łobeskiego. Była też audytorem w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Od 1998 r. pracowała w samorządzie, a na dwie kadencje (2006–2010) – do dziś – jest radną sejmiku zachodniopomorskiego. Po Szczecinie chodziły słuchy, że zostanie wojewodą, ale ostatecznie nie dostała takiej propozycji.