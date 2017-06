Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

PiS w najbliższym czasie przejmie kontrolę nad Krajową Radą Sądownictwa, będzie panować nad kadrami w sądach, wyznaczać prezesów. Potem przyjdzie kolej na Sąd Najwyższy, a Trybunał Konstytucyjny już jest w pełni opanowany. Ruszy też na dobre tzw. komisja reprywatyzacyjna pod wodzą Patryka Jakiego. Ta instytucja to kwintesencja pojmowania przez PiS wymiaru sprawiedliwości, gdyż łączy w sobie władzę prokuratorską, sądowniczą, administracyjną, a dorzuca jeszcze niektóre uprawnienia sejmowej komisji śledczej.

Jakie będą konsekwencje de facto likwidacji trójpodziału władz w Polsce, w jakie prawne i polityczne pułapki mogą wpadać obywatele, jak się bronić przed tak misternie uplecioną siecią władzy? O tym wszystkim pisze w najnowszej POLITYCE Ewa Siedlecka. Polecam.

Co jeszcze w najnowszym numerze POLITYKI? O polskim katolicyzmie, który coraz bardziej oddala się od Kościoła powszechnego i nauk papieskich, pisze Adam Szostkiewicz. O podstępnie działającej sile przyzwyczajenia do PiS i co z tego wynika – to zjawisko analizują Mariusz Janicki i Wiesław Władyka. O ujarzmionych dawnych buntownikach Zbigniewie Ziobrze i Jacku Kurskim, którzy dzisiaj są najwierniejszymi żołnierzami prezesa Kaczyńskiego, opowiada Rafał Kalukin. Karierę prokuratora smoleńskiego Marka Pasionka opisuje Juliusz Ćwieluch.

Ponadto: dr Anna Wójtewicz w wywiadzie dla POLITYKI mówi o agresji wśród nastoletnich dziewcząt i źródłach tej przemocy, Violetta Krasnowska powraca do sprawy SKOK Wołomin, a Jagienka Wilczak pisze o weterynarzach zajmujących się dzikimi zwierzętami.

Polecam też fragmenty niepublikowanego jeszcze dziennika Jerzego Pilcha i tekst Janusza Wróblewskiego o fenomenie Nicole Kidman.

Przedstawiłem tylko część propozycji z najnowszego wydania POLITYKI, polecam gorąco wszystkie pozostałe z ponad trzydziestu tekstów, jakie przygotowaliśmy.



Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego