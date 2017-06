Szydło nie odpuści nawet w Oświęcimiu. Niszczy sobie reputację i obciąża konto Polski

Że biuro prasowe premierki Szydło jest kiepskie, wiadomo. Panowie od PR nie imponują. Tym razem jednak zasłużyli na jedynkę, naganę i karę służbową. Odwalili kawał złej roboty.



Ktoś, kto napisał pani Szydło przemówienie z okazji obchodów rocznicy pierwszego niemieckiego transportu polskich więźniów do KZ Auschwitz, jest może lojalnym pisowskim propagandzistą, ale to, że Szydło zaakceptowała fragment o niespokojnych czasach, w których obowiązkiem jest bronić życia i bezpieczeństwa obywateli, oznacza, że szefowa rządu nie zdaje sobie sprawy, jak takie uwagi w takim miejscu i z takiej okazji niszczą jej reputację w świecie. Brutalnie, ale sprawiedliwie ujął to Tomasz Lis: robienie polityki na żywych Arabach i martwych Żydach.

PiS chce wygrać strachem przed uchodźcami

Przemówienie zbiegło się z wezwaniem Komisji Europejskiej, by pisowska Warszawa naprawiła stosunki z Brukselą, zdemolowane przez trwanie w odmowie współdziałania, czyli fundamentu wspólnoty europejskiej. Osławiony passus już cytują media światowe.



Może to nie przypadek. PiS chce wygrać wybory na strachu przed uchodźcami, który sam produkuje. Wykorzysta każdą okazję, nawet oświęcimską, do kopnięcia Europy i samych uchodźców. Pal sześć reputację, tylko że w odbiorze międzynarodowym to obciąża po prostu konto Polski. A przecież nie wszyscy obywatele polscy karmią się strachem przed uchodźcami i islamofobią.