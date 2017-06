Sędzia Łączewski podważył wybór prezesa TK? Cała sprawa to fake news

Pucz, prowokacja, skandal w sądzie – takie komentarze w prorządowych mediach pojawiły się po piątkowej informacji radia RMF o tym, że sędzia Wojciech Łączewski – tan sam, który dwa lata temu skazał Mariusza Kamińskiego za nadużycie władzy podczas prowokacji w Ministerstwie Rolnictwa – uznał, że „władze Trybunału Konstytucyjnego zostały wybrane nielegalnie”.

Portal RMF ocenił, że „decyzja sądu oznacza, że TK nie posiada prezesa, a dokumenty podpisane przez Julię Przyłębską jako prezes Trybunału są nieważne”. Julia Przyłębska, którą prezydent Andrzej Duda minował prezesem Trybunału Konstytucyjnego stwierdziła, że jest „zbulwersowana”, i że to „zagrożenie dla państwa”.

Cała sprawa to fake news

Tymczasem cała sprawa, to fake news, który powstał w wyniku niezrozumienia decyzji sądu, a wykorzystany został do celów propagandowych przez PiS i sprzyjające mu media.

Rzeczywiście, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zawiesił w piątek postępowanie w sprawie o odszkodowanie, w której przedsiębiorca pozwał Trybunał Konstytucyjny. Sąd uznał, że nie może prowadzić postępowania, dopóki Sad Najwyższy nie odpowie na pytanie prawne, jakie w styczniu zadał mu, w innej sprawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pytanie to zaś zmierza do ustalenia, czy Julia Przyłębska może działać przed sądem jako prezes Trybunału. W sprawie, która dostał do rozstrzygnięcia sędzia Łączewski, prawnik reprezentujący Trybunał ma upoważnienie od Julii Przyłębskiej. W tej sytuacji decyzja sędziego Łączewskiego o zwieszeniu sprawy do czasu ustalenia statusu Julii Przyłębskiej jest uzasadniona i racjonalna. Po co bowiem rozpoczynać proces, skoro nie ma pewności, czy jedna ze stron jest właściwie reprezentowana? Gdyby się po orzeczeniu Sadu najwyższego okazało, że nie jest – trzeba by proces powtarzać. A gdyby do tej pory zapadł wyrok – trzeba by robić postępowanie o nieważność wyroku.

A więc ani skandal, ani zagrożenie dla Polski, ani prowokacja

Taką decyzją powinien był w tej sytuacji podjąć każdy odpowiedzialny sędzia. Ale podjął ją sędzia Łączewski, który po wyroku na Mariusza Kamińskiego został przeniesiony do wydziału cywilnego, a PiS i popierające go media uznały go za wroga. I może stąd sensacja.

A także z niewiedzy prawniczej, bo jeśli pytanie prawne zawiśnie przed Sądem Najwyższym, sądy rutynowo zawieszają sprawy – czasem dziesiątki spraw – do czasu odpowiedzi SN. Tym razem sprawa jest precedensowa, bo procesy o odszkodowanie od Trybunału Konstytucyjnego nie są na porządku dziennym. Jest też polityczna, bo od półtora toku wszystko, co związane z Trybunałem Konstytucyjnym jest – dzięki PiS – polityczne.

Warto przy okazji zauważyć, że skandalem, puczem i zagrożeniem dla państwa rutynową decyzję sądu nazywają ci sami, którzy jeszcze niedawno kwestionowali ostateczność wyroków Trybunału, uznawali prawo władzy wykonawczej do cenzurowania tych wyroków i prawo do pozbawiania sędziów TK sprawowania urzędu (niezaprzysiężenie przez prezydenta). Ci sami, którzy blokują części „starych” sędziów możliwość orzekania (wniosek prokuratora generalnego o zbadanie legalności ich wyboru, co spowodowało, ze wyłączani są, nota bene wybiórczo, z sądzenia).

Sprawę pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczącego – de facto – prawa Julii Przyłębskiej do występowania w roli Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, rozstrzygnąć ma 12 września trzyosobowy skład Izby Pracy Sądu Najwyższego. Nie jest jednak wykluczone, że ten skład – podobnie, jak było w sprawie niedawno rozstrzyganego pytania o legalność ułaskawienia Mariusza Kamińskiego przed prawomocnym skazaniem – skład trzyosobowy skieruje na skład poszerzony (siedmiu sędziów).

A więc poczekamy na rozstrzygnięcie tej kwestii jeszcze przynajmniej kilka miesięcy.