PiS jeszcze długo utrzyma przewagę w sondażach. Będzie tak z kilku powodów

Dominik Tarczyński: nowy bulterier PiS

Malwina Dziedzic

PiS ma nowego bulteriera. Wakat po Jacku Kurskim objął Dominik Tarczyński. Teraz to on ­bezwzględnie atakuje politycznych przeciwników. Uchodzi za impertynenta, ale to nie do końca prawda. To chłodna kalkulacja.