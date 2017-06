Macierewicz i Morawiecki spierają się o budżet na wojsko. Słabnie pozycja szefa MON

A miało być nie tylko pięknie, ale i szybko. Zgodnie z projektem przedstawionym przez MON w kwietniu do konsultacji międzyresortowych polskie wydatki obronne miały wzrosnąć jeszcze w tej kadencji do 2,1 proc. PKB. Byłaby to pierwsza podwyżka na ścieżce ku zapisanym w strategii wicepremiera Morawieckiego 2,5 proc. PKB w roku 2030.

Już sam projekt MON w ciągu minionych dwóch miesięcy stał się podstawą wielu buńczucznych zapowiedzi przedstawicieli resortu, wskazujących na to, że Polska staje się znowu liderem podwyższania wydatków obronnych w regionie, nakierowanych również na podbudowanie pozycji Warszawy przed rozmowami na szczeblu NATO i UE oraz przyjazdem Donalda Trumpa.

Dokument przyjęty we wtorek przez rząd tej strategii nie wywraca, ale przekazuje w całości w ręce następnej większości rządowej – o której w tej chwili możemy powiedzieć tyle, że nie wiadomo, jaka będzie.

Finansowanie armii przez PiS

To, co wyszło z obrad Rady Ministrów, przesuwa bowiem podwyższenie wydatków obronnych w relacji do odsetka PKB na rok 2020, a zatem po wyborach, które zgodnie z obecnie obowiązującym kalendarzem mają się odbyć jesienią 2019 r. Co ciekawe, w publikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji dokumentach brakuje w ogóle pism uzgodnieniowych, z reguły dołączanych do wyjściowego projektu w ciągu kilku tygodni.

O naturalnych tarciach między resortem obrony i resortem finansów nie wiedzieliśmy oficjalnie nic do czasu, aż sam Antoni Macierewicz (podpisany zresztą w oficjalnym dokumencie jako „Maciarewicz”) tuż przed posiedzeniem rządu nie złożył autopoprawki do projektu ustawy, w której... sam wnioskuje o obniżenie planowanego wcześniej wzrostu wydatków obronnych.