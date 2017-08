Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Nie można już wręcz mówić o podziale na świat realny i wirtualny – to jest jedność, a komunikacja przez sieć stała się integralną częścią życia zwłaszcza nasto– i dwudziestolatków. W najnowszej POLITYCE nasza autorka Joanna Cieśla omawia bardzo interesujące badania aktywności młodych Polaków w internecie, analizuje trendy, motywacje i skutki tak intensywnego używania smartfonów, tabletów i innych urządzeń – dla rozwoju osobowości i postrzegania rzeczywistości. W tekście wypowiadają się eksperci z różnych dziedzin, przytaczane są ciekawe dane i obserwacje. Bardzo zachęcam do przeczytania tego materiału, zarówno młodych ludzi, aby zobaczyli w jakim zjawisku uczestniczą, jak i ich rodziców – aby wiedzieli z czym mają do czynienia.



Co ponadto w najnowszym wydaniu POLITYKI? Rafał Kalukin rozważa, w co gra teraz prezydent Duda, na ile jest to wewnętrzny spór na prawicy, a na ile możliwe jest polityczne otwarcie głowy państwa na świat spoza PiS. Janicki & Władyka twierdzą, że w Polsce zanikł bardzo ważny bezpiecznik demokracji, jakim jest powszechna opinia publiczna i podają na to dowody; Anna Dąbrowska była na uroczystości wręczenia nominacji nowym sędziom, tych już z zaciągu Zbigniewa Ziobry: co sądzą o swojej przyszłości, czy będą niezawiśli?



I jeszcze: rozmowa z Katarzyną Lubnauer, szefową sejmowego klubu Nowoczesnej, o tym, co sądzi ona o antypartyjnym nastawieniu młodych ludzi demonstrujących niedawno w obronie sądów, jak jej partia zamierza sobie z tym poradzić i co proponuje wyborcom; i druga rozmowa – z historykiem Prof. Marcinem Zarembą o istotnych podobieństwach pomiędzy współczesnymi czasami PiS a okresem, kiedy w kraju instalowała się władza PRL.



W najnowszej POLITYCE nie brakuje też materiałów społecznych: o lekarzach, którzy za darmo przepisują recepty na antykoncepcję awaryjną; o tym jak wypoczywają nad morzem Polacy i jak urlopowy styl zależy od zamożności; o żonach marynarzy oraz o pewnej obleganej przez klientów pizzerii, którą założyli bezdomni.



To i wiele więcej znajdą Państwo w najświeższej edycji naszego tygodnika. Zachęcam do kupna nowego numeru, bo to świetna lektura na lato (i inne pory roku).



Życzę miłej i inspirującej lektury!



Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego