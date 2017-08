NBP odmówił wydania monety na stulecie Sądu Najwyższego. Pamiątkowego znaczka też może nie być

Nathaniel_U/Flickr CC by 2.0

Rocznica wypada 1 września 2017 r. Sąd Najwyższy powstał ponad rok przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości. Była to pierwsza stała instytucja Polski, odrodzonej po 123 latach niewoli.

Już w marcu 2015 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wystąpiła do prof. Marka Belki, ówczesnego prezesa NBP, o uhonorowanie tej okrągłej rocznicy wybiciem okolicznościowej monety. Rada ds. numizmatycznych wydała wtedy pozytywną rekomendację. Po tym jak w 2016 r. zmieniły się władze NBP i prezesem został bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu jeszcze z czasów Porozumienia Centrum Adam Glapiński, prof. Gersdorf przypomniała się w tej sprawie. Rok temu, w czerwcu, otrzymała informację, że „po oszacowaniu potencjalnego popytu na tę monetę podjęto decyzję o niewłączaniu jej do planu emisji”.

Pierwsza Prezes poruszyła niebo i ziemię, aby zmienić tę decyzję. Napisała listy do prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, wicepremierów, marszałków Sejmu i Senatu oraz ich zastępców. Do prezydenta pisała, że odmowa wydania monety „napawa smutną refleksją, iż w każdych czasach i pod każdymi rządami względy ekonomiczne (innej bowiem motywacji nie śmiałabym podejrzewać) biorą w Polsce górę nad fetowaniem naszej historii”. I pyta: „W jaki sposób Naród Polski ma żywić szacunek dla najważniejszych instytucji państwowych, kiedy w sprawie tak kluczowej dla kodów naszej pamięci dziejowej względy czysto merkantylne stają się pretekstem do odmowy niewielkiego w gruncie rzeczy wydatku?”. Przy czym SN nie oczekiwał prezentu, bo zadeklarował, że sam kupi 500 sztuk okolicznościowych monet.

Nie pomogło poparcie inicjatywy z Kancelarii Prezydenta, marszałka Marka Kuchcińskiego, Bogdana Borusewicza, wicemarszałek Barbary Dolniak (Nowoczesna) i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO). Pomysł prof. Gersdorf poparli też wicepremier Mateusz Morawicki i szefowa Kancelarii Premier Beata Kempa.

Pierwsza Prezes SN kilkakrotnie pisała w tej sprawie do Adama Glapińskiego. „Ostatnią próbę zmiany decyzji Pani Prezes podjęła, odpowiadając Prezesowi NBP na życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. W odpowiedzi z 10 maja br. Prezes NBP poinformował, że podtrzymuje stanowisko dotyczące niewłączenia tematu 100. rocznicy utworzenia SN do planu emisji” – informuje nas biuro pasowe SN.

Wciąż się waży, czy rocznicę SN uczci Poczta Polska, wydając okolicznościowy znaczek. Choć w tym przypadku nie wszystko wydaje się stracone, to sukces projektu wisi na włosku. Początkowo znaczek miał wejść do obiegu 1 września, potem, jak się dowiedzieliśmy, „zmienił się harmonogram” i wydanie znaczka przesunięto na dość mglisty termin – tzn. na koniec roku.

Co NBP chce uczcić monetami?

Dla NBP ważniejsze niż stulecie SN okazało się trzechsetlecie koronacji obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. 21 sierpnia Bank wprowadził do obiegu 20-złotowy banknot z tej właśnie okazji. „Najświętsza Maryja Panna ma w polskim narodzie specjalny status – jest Matką, Obrończynią, Królową” – napisano w broszurze NBP. Dalej czytamy, że „symbolika teologiczna i historyczna przedstawiona na banknocie podkreśla wyjątkową rolę, jaką obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, a szerzej kult maryjny, odegrał w dziejach polskiego narodu”. A 15 września na rynek wejdzie maryjna moneta na stulecie objawień fatimskich.

Z kolei 27 stycznia NBP wprowadził do obiegu banknot o nominale 20 zł z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Towarzystwo to jest najstarszą organizacją sportowo-wychowawczą na ziemiach polskich. W broszurze czytamy, że „Sokół” bierze aktywny udział w życiu społecznym, współpracując z wieloma innymi organizacjami, władzami państwowymi i samorządowymi. Widać prezes NBP uznał, że to wystarczający powód i bardziej godna rocznica niż stulecie SN.

Okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości NBP uczci, wydając 8 listopada monety z wizerunkiem Romana Dmowskiego (10 i 200 zł). Polityka emisji monet i banknotów, którą prowadzi NBP, jest zgodna z polityką rządu PiS. Wiadomo, że z Sądem Najwyższym tej władzy nie po drodze, a z Kościołem jak najbardziej.