Czterysta postępowań karnych przeciwko obywatelom w sprawach politycznych

Czołowi politycy obozu rządzącego znowu zaczęli się prześcigać w zapewnieniach, w jakim to wolnym i demokratycznym kraju przyszło wszystkim żyć pod władzą Prawa i Sprawiedliwości. Obwieścił to choćby – i to ambasadorom Rzeczpospolitej – sam prezydent. Nakazał im na dodatek, by ponieśli tę wieść w świat, dając odpór szkalowaniu „bzdurnym” – jak to ujął – i naturalnie „antypolskim” zarzutom o ograniczaniu demokracji. Sekunduje mu oczywiście pani premier, o pomniejszych funkcjonariuszach rządu i partii nie wspominając.

Obywatele wzywani na przesłuchania

– tylko we wtorek, 5 września, wezwania na przesłuchania w związku z protestami pod Sejmem 21 lipca dostały p. Danuta i p. Hanna.

– 6 września na przesłuchania w komendzie przy ul. Dzielnej stawić się mieli p. Janusz i p. Józef (chodzi prawdopodobnie o udział w tzw. kontrmiesięcznicy 10 sierpnia).

– 12 września w związku z art. 90 kodeksu wykroczeń (blokowanie drogi – najprawdopodobniej również w lipcu pod Sejmem) przesłuchani zostaną p. Tomasz, p. Leokadia, p. Bogusław, p. Tadeusz, p. Anna, p. Kinga, p. Magda i p. Tomasz, zaś w sprawie (najprawdopodobniej) blokady marszu Młodzieży Wszechpolskiej – p. Agnieszka. Z kolei p. Wojciech ma być przesłuchany w związku z art. 65 par. 2 (odmowa wylegitymowania).

To tylko początek listy, bo równie bogata w przesłuchania zapowiada się druga połowa miesiąca.

Policja oficjalnie zapowiedziała bowiem skierowanie do sądu wniosków o ukaranie:

– 44 uczestników tzw. kontrmiesięcznicy 10 sierpnia (mimo że akurat wtedy nie została podjęta próba blokady pochodu „smoleńskiego”, a kontrdemonstracja Obywateli RP na placu Zamkowym i, po części, Obywateli Solidarnie w Akcji pod Bristolem przebiegała w ciszy).

– 119 uczestników próby blokady marszu Młodzieży Wszechpolskiej stołecznym Nowym Światem 15 sierpnia (5 innych osób przyjęło mandaty).

Zapadły też już dwa zbiorcze wyroki nakazowe w sprawie próby zablokowania przez sitting przemarszu ulicami Warszawy Obozu Radykalno-Narodowego 29 kwietnia – łącznie dotknęły one 21 osób, które sędziowie Łukasz Biliński i Aleksandra Smyk ukarali grzywnami od 300 do 400 zł.