Tylko w jednej sprawie PiS i opozycja potrafią się zjednoczyć. W sprawie armii

Jakim szefem rządu jest Beata Szydło

Rafał Kalukin

Gdyby szefowa polskiego rządu nagle zniknęła, pewnie mało kto by to zauważył. Nie wnosi niczego własnego, jest figurą zbędną. Ale to właśnie kieszonkowy format Beaty Szydło jest jej największym atutem.