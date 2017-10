Nowy wspaniały świat anno domini 2017

Powiemy wam, czym jest nowy wspaniały świat, nie w 1984 r., ale w 2017 r. Otóż ujmując rzecz w punktach:

– państwem, gdzie człowiek, który nie popełnił przestępstwa, czeka w domu na przyjście policji

– państwem, gdzie jest przestępstwem być bratem, siostrą, żoną lub synem przestępcy (…)

– państwem, gdzie są ludzie, którzy żyją lepiej, ponieważ w ogóle nie myślą

– państwem, w którym zdarza się, że ludzie są nieszczęśliwi, ponieważ są Żydami, a inni czują się lepiej, ponieważ nimi nie są (…)

– państwem, w którym ktoś żyje lepiej, ponieważ wychwala przywódców państwa (…)

– państwem, którego kierownicy mianują sami siebie na swoje stanowiska (…)

– państwem, gdzie sędziowie i adwokaci mają być zgodni z prokuratorami

– państwem, które wie lepiej od artystów, jaka sztuka jest najlepsza (…)

– państwem, które pragnie, żeby wszyscy obywatele myśleli to samo o filozofii, polityce zagranicznej, gospodarce i moralności

– państwem, którego rząd określa, jakie swobody przysługują obywatelom, natomiast obywatele nie określają, jakie swobody przysługują rządowi

– państwem, w którym odpowiada się za swoich przodków

– państwem, w którym obywatele są powoływani na stanowiska nie w wyniku konkursów i kompetencji, ale związków z władzą, otrzymując płace kilkadziesiąt razy wyższe niż inni (…)

– państwem, które przyjmuje na siebie rolę samotnej wyspy

– państwem posługującym się hasłami nacjonalistycznymi

– państwem, którego rząd sądzi, że nie ma nic ważniejszego od jego władzy

– państwem, które zmieniając wcześniej akceptowane zasady, dorabia światopogląd do nowych zasad

– państwem, które chce, żeby jego ministerstwo spraw zagranicznych kształtowało bieżący światopogląd dla całej ludzkości (…)

– państwem, gdzie rasiści cieszą się wolnością

– państwem, które sądzi, że w nowym wspaniałym świecie anno domini 2017 ludzie muszą być szczęśliwsi niż gdzie indziej

– państwem, którego rząd zawsze wie, jaka jest wola ludu, zanim go zapyta o zdanie (…)

– państwem, gdzie można bezkarnie pomiatać ludźmi

– państwem, w którym pewien pogląd na historię świata jest obowiązujący (…)

– państwem, w którym filozofowie i literaci powinni mówić to samo co ministrowie, ale zawsze po nich (…)

– państwem, gdzie wyniki głosowania w parlamencie zawsze się dają nieomylnie przewidzieć (…)

– państwem, które ma monopol na udzielanie swoim obywatelom całej wiedzy o świecie

– państwem, w którym podstawowa wolność polega na posłuszeństwie wobec nowego wspaniałego świata anno domini 2017

– państwem, które uważa, że nie ma różnicy między tym, co prawdziwe, a tym, w co wiara jest dla niego korzystna (…)

– państwem, które sądzi, że tylko ono może zbawić ludzkość

– państwem, które wierzy, że zawsze ma rację

– państwem, w którym historia jest na usługach polityki (…)

– państwem, które jest zawsze z siebie niesłychanie zadowolone (…)

– państwem, które wierzy, że wszyscy się nim zachwycają, a ci, co się nie zachwycają, są zdrajcami opłacanymi z zagranicy (…)

– państwem, które samo określa, kto i jak może je krytykować

– państwem, w którym można, a nawet należy przeczyć temu, co głosiło się wczoraj, i stale wierzyć, że zawsze głosi się to samo

– państwem, które bardzo nie lubi, aby jego obywatele czytali stare roczniki gazet lub oglądali niepaństwowe stacje telewizyjne (…)

– państwem, w którym wszystkie media winny mieć tę samą treść

– państwem, którego rząd pragnie, żeby wszystkie formy organizacji społecznej były przez niego zaplanowane i kontrolowane

– państwem, które bardzo nie lubi, żeby jego ustrój analizowali uczeni, a bardzo lubi, kiedy czynią to lizusi

– państwem, które zawsze wie lepiej, na czym polega szczęście każdego poszczególnego obywatela niż on sam

– państwem, które wierzy, że jest pochodnią postępu.

Powyższe jest przeróbką tekstu „Czym jest socjalizm?” Leszka Kołakowskiego, napisanego w 1956 r. dla tygodnika „Po Prostu” i skonfiskowanego przez cenzurę. Książka „Nowy wspaniały świat” Aldousa Huxleya ukazała się w 1932 roku, a „Rok 1984”, antyutopia George’a Orwella, w 1949 roku.

Około 1952 roku wydawało się, że opis Huxleya i Orwella zostanie zrealizowany w sporej części świata. Kołakowski w swoim tekście odnosił się do rzeczywistości w bloku radzieckim i tak naprawdę chciał pokazać, czym socjalizm nie jest – czy też być nie powinien. Zastąpiłem „socjalizm” słowami „nowy wspaniały świat anno domini 2017” i opuściłem pewne fragmenty bezpośrednio związane z sytuacją w pierwszej połowie lat 50. (opuszczenia są zaznaczone nawiasami).