Patryk Jaki przedstawia założenia rządowej ustawy reprywatyzacyjnej. Strach się bać?

Jakimi iluzjami karmi się polska opozycja

Mariusz Janicki, Wiesław Władyka

Im bardziej radykalnie PiS likwiduje demokratyczny system, tym ma większe sondażowe poparcie. Władza wie, jak walczyć ze swoimi wrogami, ale antypisowska opozycja nie zgadza się co do tego, jak wygrać z PiS. Jak mogło dojść do takiego posypania się antypisu? Mają na to wpływ złudzenia, z których kilka najważniejszych poniżej przedstawiamy.