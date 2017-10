Z życia sfer

Dziesięciolecia zaniedbań sprawiły, że przeciętny Polak pozostawia sporo do życzenia. „Nie ma w urodzie przeciętnego Polaka jakiejś szczególnej szlachetności rysów. Takie mamy pochodzenie. Taki jest to kraj”, twierdzi Ilona Łepkowska, która bardzo dobrze zna Polaków m.in. z wymyślanych przez siebie seriali. Łepkowska nie ukrywa, że jesteśmy „trochę buraczani, prości, w wyglądzie zazwyczaj też”. Tylko czy taki prosty, buraczany Polak pasuje do dzisiejszych, dynamicznych czasów? Czy z takim zapyziałym Polakiem Polska ma szanse we współczesnym świecie daleko zajść? Chyba nie, dlatego trudno się dziwić obecnej władzy, że usiłuje dokonać w Polaku dobrej zmiany, aby był on lepiej dostosowany do bieżących potrzeb.

Polakowi ma zostać przywrócona tradycyjna szlachetność rysów, którą w III RP zagubił, na skutek czego stał się do siebie niepodobny. Polak ma wstać z kolan i zrozumieć, że jest wyjątkowy, otoczony specjalną opieką Matki Boskiej i natchniony Duchem Świętym. Chociaż zdaniem ministra Ziobry to natchnienie nie dotyczy na razie Polaków z otoczenia Andrzeja Dudy, dlatego minister radzi prezydentowi, „by dobierał doradców, którzy będą bardziej natchnieni Duchem Świętym, a mniej radami specjalistów od wizerunku”. Ta słuszna i bardzo polska rada to zapewne efekt duchowego wzmożenia Zbigniewa Ziobry, o którym mówi się, że po interwencji Ducha Świętego dostał takiego natchnienia, że konieczna będzie interwencja prezesa Kaczyńskiego, aby doszedł do siebie.