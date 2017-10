Tydzień w polityce

Wzmożenie ruchów robaczkowych obserwujemy w obozie władzy, który z wysiłkiem trawi niejaką różnicę zdań między sobą a swoją częścią, czyli prezydentem Andrzejem Dudą. W związku z powyższym doszło do przyspieszonych skurczów na odcinku jelitowym pod nazwą Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, który zwołał nawet swój kongres zaszczycony obecnością prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prezesowskie pochwały skierowane do ministra Ziobry wielu odczytało jako prztyczek pod adresem prezydenta, moim jednak zdaniem było to pośrednie zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu innego odcinka – partii Jarosława Gowina, który nie tylko nie cieszył się z popartych przez siebie w głosowaniu zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości, ale też przygotował ustawę uderzającą w interesy słabych prowincjonalnych uczelni wyższych, czyli w zakorzenienie PiS w miastach powiatowych. Minister Gowin ostrzeżenie zrozumiał i zaczął zabiegać o prezesowską łaskę pojawienia się na kongresie swojej partii. Niewykluczone, że łaska ta pod pewnymi warunkami zostanie mu udzielona, bo wszystkie odcinki jelit muszą funkcjonować prawidłowo, żeby proces trawienny przebiegał bez zakłóceń.