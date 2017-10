Pięćdziesiąta rocznica śmierci Ernestito Guevary, później zwanego Che, minęła 8 października. Śp. Jan Bijak, były redaktor naczelny POLITYKI, opowiadał swego czasu, jak podczas międzynarodowego zjazdu młodzieży w Hawanie zaproszony został, wraz z paroma innymi uczestnikami imprezy, na spotkanie z Che. W jakiś czas później, w Paryżu, wspomniał o tym współuczniom z Alliance Française. Od tej chwili mógł przebierać w najpiękniejszych dziewczynach, koledzy kłaniali mu się w pas i wybrano go od razu na starostę roku.

Dzisiaj nazwisko Guevary nie budzi już takich emocji, ale koszulki z jego wizerunkiem spotyka się często na ulicach, a młody Europejczyk z Zachodu może nie wiedzieć, co to za stworzenie Einstein, Szekspir, da Vinci czy Fellini; kim był Che, wie jednak nieomylnie, a przeważnie przypomni sobie jakąś anegdotę z jego życia. Wpływa na to wiele elementów, wśród których kwestie stricte ideologiczno-polityczne mają dzisiaj trzeciorzędne i zanikające znaczenie.

Jest więc legenda hipisowsko-romantyczna.