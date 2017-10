Mężczyzna podpalił się pod Pałacem Kultury. „PiS ma moją krew na swoich rękach”

Do zdarzenia doszło pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Straż pożarna i policja potwierdzają: mężczyzna oblał się łatwopalną substancją, a następnie podpalił.

Na miejsce zdarzenia przyjechały dwa zastępy straży pożarnej. Pomocy mężczyźnie udzielili świadkowie zdarzenia. 60latek w chwili przekazania go ratownikom medycznym był nieprzytomny, ale żył. Jego stan oceniają lekarze.

Czy był to manifest polityczny?

Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, obok miejsca, w którym mężczyzna się podpalił leży megafon, butelka po łatwopalnym płynie i ulotki. Według świadków wydarzenia tuż przed oblaniem się substancją łatwopalną, mężczyzna wygłaszał hasła skierowane przeciw PiS. Jednak tej wersji, o samopodpaleniu jako manifeście politycznym nie potwierdza policja: – Jest za wcześnie na tego typu oświadczenia. Zabezpieczyliśmy dowody, badamy okoliczności zdarzenia i ustalamy tożsamość sprawcy – powiedział w rozmowie z POLITYKĄ oficer prasowy komendy w Śródmieściu Robert Koniuszy.

Na jednej z pozostawionych ulotek miało być napisane: (...) chciałbym, aby prezes PiS i pisowska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża, i że mają moją krew na swoich rękach”.

Na miejscu zdarzenia mężczyzna pozostawił także list, który udostępniła w mediach społecznościowych Martyna Równiak Edyta. Mężczyzna pisze, że wezwanie swoje kieruje do wszystkich Polek i Polaków, tych którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu on protestuje. „I nie dajcie się zwieść temu, że co jakiś czas działalność władz uspokaja się i daje pozór normalności. Za kilka dni czy tygodni znów będą kontynuować ofensywę, znowu będą łamać prawo i nigdy nie cofną się i nie oddadzą tego, co już zdobyli” – napisał.