Jak władza walczy z obywatelami

Zastraszani są sędziowie, szczególnie ci, którzy wydawali wyroki niekorzystne z punktu widzenia PiS. Wojciech Łączewski, od czasu kiedy nieprawomocnym wyrokiem skazał na 3 lata więzienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika, stał się obiektem nieustannych napaści. Próbowano wrobić go w twitterową aferę, kiedy rzekomo miał umawiać się z osobą podającą się za dziennikarza Tomasza Lisa na wspólne knucie przeciwko rządowi PiS. Łączewski od początku twierdził, że to prowokacja, ktoś podszył się pod niego. Do dzisiaj toczą się dwa śledztwa. Jedno ma ustalić, kto włamał się na twitterowe konto sędziego. Drugie zaś dotyczy podejrzeń o złożenie przez sędziego fałszywego doniesienia o tym włamaniu. Co ciekawe, oba prowadzi ta sama prokuratura w Krakowie.

Mitoman oskarża

Do samochodu sędziego zaparkowanego na dziedzińcu sądu w Warszawie ktoś oddał strzał, prawdopodobnie z broni pneumatycznej. Pocisk uszkodził szybę. Do tego samego auta włamywano się i uszkadzano koła. Sędzia wielokrotnie był śledzony. Ostatnio, podczas spaceru z niżej podpisanym, na osiedlu w Wilanowie pojawił się biały opel. Kilka razy przejeżdżał obok, wreszcie zaparkował w bliskiej odległości, a kierowca ostentacyjnie obserwował sędziego. Samochód miał numery używane przez jednostkę ABW spod Warszawy.

Żona sędziego zatrudniona jako urzędniczka w Trybunale Konstytucyjnym dowiedziała się właśnie, że jej upływająca niedługo umowa o pracę nie zostanie przedłużona.