Władza nęka obywateli za działania na rzecz obrony konstytucji

Protest głodowy przeciwko przyłączeniu gminy Dobrzeń Wielki do Opola Wielkiego.

„W trosce o los naszej Ojczyzny, zachowując pluralizm poglądów i szacunek dla różnorodności, deklarujemy podjąć wspólny wysiłek (…) naszych środowisk na rzecz obrony konstytucyjnych wartości” – stwierdzają w „Deklaracji opolskiej” przedstawiciele PO, PSL, Nowoczesnej i SLD oraz Komitetu Obrony Demokracji, Otwartej Rzeczpospolitej i Mniejszości Niemieckiej. W niedzielę dołączyło do nich Stowarzyszenie Obrony Samorządności Na Swoim. To bodaj pierwsza taka unia w kraju.

Sygnatariusze wskazują na przypadki łamania praw i wolności obywatelskich (w tym praw kobiet), dzielenia społeczeństwa, nasilających się przejawów dyskryminacji i nietolerancji, niszczenia samorządności lokalnej, ataków na sądy oraz naruszenia pozycji Polski w świecie (z możliwością wyjścia z Unii Europejskiej włącznie).

Jak PiS testuje samorządy

Nie przez przypadek też pierwsze publiczne spotkanie autorów „Deklaracji” poświęcone było samorządności i odbyło się w podopolskiej gminie Dobrzeń Wielki. To właśnie tam latem ekipa rządząca przeprowadziła – jak to nazwano – „antysamorządowy test”, który może być wstępem do pacyfikowania przez władzę niezależnych społeczności lokalnych w całym kraju.

Oto doskonale rozwijająca się gmina – m.in. dzięki podatkom z położonej na jej terenie elektrowni Opole – została administracyjnie podzielona. Część, na terenie której znajduje się zyskowna elektrownia, wcielono do Opola, resztę zaś skazano de facto na upadek.

Nie pomogły protesty mieszkańców – ze strajkiem głodowym kilkunastu osób włącznie. Nie pomogły mediacje i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Droga prawna została zablokowana przez manipulacje składem ciała, które swego czasu zastąpiło w państwie Trybunał Konstytucyjny. Stawka dla władzy była widać na tyle wysoka, że premier nie znalazła nawet czasu na spotkanie z próbującym doprowadzić do kompromisu miejscowym biskupem!

Wedle identycznego mechanizmu dokonano skoku na kasę i samodzielność kilku innych co zasobniejszych podmiejskich gmin.