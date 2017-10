Przy-PISy Redaktora Naczelnego

No wreszcie. Platforma Obywatelska dała oznaki życia. Na PO, a zwłaszcza na jej liderze Grzegorzu Schetynie, od kilku miesięcy używali sobie wszyscy. Może nawet szczególnie złośliwie i gorzko przeciwnicy PiS. Systematycznie spadające notowania partii, ostatnio coraz częściej poniżej alarmowego poziomu 20 proc., potwierdzały opinie, że cała formacja więdnie, wchodzi w kryzys, który za moment może doprowadzić do jej rozpadu czy wręcz unicestwienia. Pojawiły się pierwsze wyraźne ruchy rozłamowe, bo tak pewnie trzeba odczytywać deklarację programową ogłoszoną przez posłankę Joannę Muchę, uważaną za jedną z liderek „frakcji młodych”, czyli partyjnych 40-latków. Ale bodaj najgorsze, co wizerunkowo przytrafiło się Platformie, to sondaże wskazujące, że Grzegorz Schetyna ma ledwie kilkunastoprocentowe poparcie elektoratu PO, a w ogólnych rankingach zaufania do polityków grzęźnie gdzieś na dole listy, w okolicach Antoniego Macierewicza.

Schetyna, do którego przylgnęła opinia aparatczyka i człowieka pozbawionego charyzmy, zaczął być postrzegany jako obciążenie partii, personalny gwarant wyborczej porażki.