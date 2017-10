Andrzej Duda chce Turcji w UE: prawda czy pusty frazes?

Polska popierała i popiera starania Turcji o wstąpienie do Unii Europejskiej – tego dowiedzieliśmy się od prezydenta Andrzeja Dudy podczas ubiegłotygodniowej wizyty jego tureckiego odpowiednika w Warszawie. To zaskakujące oświadczenie. Ale najpierw słowo o samym spotkaniu. Jako pierwszy kraj Unii gościliśmy w ramach bilateralnej wizyty Recepa Tayyipa Erdoğana, który – odkąd przetrwał w zeszłym roku zamach wojskowy – zamknął już w więzieniach ponad 100 tys. domniemanych spiskowców, za kratkami trzyma też 302 dziennikarzy (najwięcej na świecie). Polski prezydent nie zająknął się w tej sprawie, nieprzekonująco też brzmiał minister Łapiński, który twierdził, że rozmawiano o tym bez kamer. Można było odnieść wrażenie, że prezydent Duda wręcz Erdoğanowi współczuje tak skomplikowanej sytuacji w kraju.

Wracając jednak do Unii. Można sobie wyobrazić, że obecna polska władza widzi możliwe korzyści z członkostwa Turcji. Rozwodniłoby to chociażby plany głębszej integracji Unii, wzmocniło konserwatyzm obyczajowy w Brukseli. Choć jednocześnie trudno to pogodzić z antymuzułmańską retoryką niektórych ministrów. Ale przyjmijmy, że mamy taki cel strategiczny. Można by więc zakładać, że Polska prowadzi jakieś działania na forum Unii, aby to tureckie członkostwo przybliżyć. I tu zaskoczenie (?): otóż, Polska nic w tej sprawie nie robi. Wręcz przeciwnie, w Unii trwa ożywiona dyskusja, czy negocjacji członkowskich z Turcją nie zamrozić, co przy obecnych nastrojach byłoby równoznaczne z ich ostatecznym zerwaniem.