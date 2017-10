Czy prokuratura znów chce ratować kontrowersyjnego byłego księdza Jacka Międlara z sądowej opresji?

Prokuratura Zbigniewa Ziobry wykazuje niespotykaną aktywność w trosce o Jacka Międlara, aspirującego do przewodzenia polskim nacjonalistom. We wrześniu 2017 r. sąd skazał Jacka Międlara za znieważenie na pół roku prac społecznych. O pisemne uzasadnienie wyroku w tej sprawie wystąpił do sądu szef prokuratury rejonowej, co zwykle jest zapowiedzią apelacji. Odbyło się to wbrew stanowisku prokuratora, który w tej sprawie oskarżał i z wyrokiem się zgadza. W warszawskim Sądzie Rejonowym zjawił się wysłannik prokuratury i sfotografował akta sprawy. W piątek 13 października sąd napisał i wysłał do prokuratury uzasadnienie wyroku z aktami sprawy, czego zresztą od razu domagała się prokuratura we wniosku o uzasadnienie. Jak ustaliliśmy, materiały z sądu zostały przekazane w ostatnich dniach z rejonu do Prokuratury Krajowej. Na złożenie apelacji jest 14 dni, więc w tym tygodniu dowiemy się, co postanowi w sprawie wyroku na Międlara prokuratura.