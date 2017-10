Nie znaczy nie

„Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina” – śpiewała Krystyna Prońko. Jesteśmy lawiną kamieni, które toczą się od kilku dni po mediach społecznościowych oznaczone hasztagiem „me too”. Czyli „ja też” doświadczyłam molestowania seksualnego.

Tak, niemal wszystkie byłyśmy molestowane. W dzieciństwie, jako nastolatki, jako studentki, pracownice. W każdym momencie życia, w każdym miejscu, na ulicy, na kolanach wujka, w kawiarni, gdzie dorabiałyśmy jako kelnerki. Uroda nie ma tu nic do rzeczy, płeć – tak.

Dlaczego o tym nie mówiłyśmy? Bo się wstydziłyśmy. Czego? Że zostaniemy ukarane, uznane za „łatwe”. Bo może to nasza wina? Założyłyśmy zbyt obcisłe spodnie, za krótką spódnicę, rozpuściłyśmy włosy, namalowałyśmy „wyzywającą” kreskę na powiece? Widać to sprowokowało „wujka”, który obmacał piersi dorastającej dziewczynki. Pracodawcę, że ucapił w kącie dziewczynę, która przyszła do firmy na staż.