Polityka i obyczaje

Zbigniew Hołdys się zdenerwował („Newsweek”): „Starszy Pan ogłosił kilka dni temu, że być może prawda nie istnieje. Ta prawda, do której dążył od lat, do której się zbliżał, której istnieniem usprawiedliwiał najohydniejsze działanie wobec współrodaków, degradując ich społecznie, niszcząc zawodowo, wyzywając od złodziei, komunistów, ludzi gorszego sortu, co mu zamordowali brata. (…) W kwietniu dowiemy się, że »prawdy ustalić się nie da«”.

Lech Makowiecki kończy swój felieton w „Sieciach Prawdy” apelem: „Akcja Różaniec do Granic to początek walki o bezpieczną i wolną Polskę. Za rozmodlonym Jagiełłą czy Sobieskim stały jednak doskonale wyszkolone, uzbrojone i zdeterminowane rycerskie hufce. Panowie! Siłownie, sale sportów walki, strzelnice i Wojska Obrony Terytorialnej czekają na was!”. Ciekawe, co ćwiczy autor. Na pewno złudzenia.

W „Przeglądzie” Attaché jak zwykle ciekawie: „Nowa władza bardzo swobodnie traktuje bezpieczniackie epizody swoich »żołnierzy«.