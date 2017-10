Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

Chociaż bez prawniczego wykształcenia, poucza adwokatów, szermuje paragrafami, odbiera głos i wyprasza z sali. Buduje swoją popularność i walczy poniekąd we własnej sprawie, bo wyraźnie chce wystartować w wyborach na prezydenta stolicy. Jaka jest jednak rzeczywistość i jakość prac komisji Jakiego? Co zawiera projekt ustawy reprywatyzacyjnej przedstawiony przez rezolutnego wiceministra sprawiedliwości? Ile w tym, co robi Jaki, jest propagandy, widowiska, a ile rzeczywistego i skutecznego załatwiania trudnych problemów?

Na te pytania w najnowszej POLITYCE odpowiada nasza redakcyjna znawczyni skomplikowanej tematyki prawnej – Ewa Siedlecka. Jej analiza przyda się także tym, którzy liczą na to, że pod nowa ustawą doczekają się odszkodowań za utracone mienie, ponieważ autorka szczegółowo przedstawia warunki, pod jakimi może się to dokonać. Polecam ten tekst.

Co ponadto? O nowej prawicy, jaka marzy się Jarosławowi Gowinowi, pisze Rafał Kalukin. O największej przemianie społecznej, która się dokonała w Polsce w ciągu ostatnich lat, czyli o przemieszczaniu się ludzi z miast na wieś, opowiada Edwin Bendyk. O tym, jak władza walczy z obywatelami, których uważa za swoich wrogów, i jakie stosuje przy tym metody – pisze Piotr Pytlakowski.

I jeszcze: Joanna Podgórska pisze o tym, jak można wyprosić myśliwych ze swojej ziemi, Edyta Gietka opisuje fenomen popularnych youtuberów wśród dzieci i nastolatków, Joanna Solska bada układy personalne rządzące w państwowych spółkach, a Adam Grzeszak analizuje, ile prawdy jest w przekonaniu polskich konsumentów, że Zachód przysyła do Polski gorsze wersje towarów niż te dostępne w ich krajach.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa wywiady: z wokalistką Katarzyną Nosowską, która kończąc artystyczny etap z zespołem Hey, opowiada o przeszłej i przyszłej karierze, oraz ze znanym krakowskim poetą Marcinem Świetlickim, który wydał właśnie swoją autobiografię.

To i znacznie więcej znajdziecie Państwo w najnowszej POLITYCE. Zachęcam też do zakupu naszego tygodnika wraz z wyjątkową książką, która ma z POLITYKĄ swoją premierę. To biografia słynnej Ireny Sendlerowej, która ratowała Żydów w czasie Zagłady – „Sendlerowa. W ukryciu” Anny Bikont, która odkrywa nowe, czasami zaskakujące fakty z życia bohaterki.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego