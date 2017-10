Wszyscy jesteśmy politykami

Miałem fantazję – tak, fantazję – sprokurować kodeks etyczny dla polityków. Opublikowałem go ostatnio na swojej felietonowej kolumnie. Jak to jest, że akurat ta grupa zawodowa nie ma dotychczas swojego kodeksu? Mają adwokaci, mają lekarze, mają policjanci i wielu innych. Dlaczego politycy nie? Powody są dwa. Pierwszy jest natury organizacyjnej – politycy nie są zrzeszeni w korporacje zawodowe. Są zrzeszeni w partiach. Partie mogłyby wprawdzie przyjmować takie kodeksy na własny użytek, lecz tego nie robią. Nie robią zaś tego właśnie z tego drugiego powodu – musiałyby takiego kodeksu przestrzegać, a to wydaje się wprost niemożliwe. Czy można wszak sobie wyobrazić, aby politycy, dajmy na to z PiS, publicznie zobowiązali się do nienadużywania stanowisk albo nieskładania obietnic bez pokrycia? A tym bardziej do tego, aby wystrzegać się jątrzenia, kłamania i podsycania złych emocji, takich jak lęk albo wrogość wobec obcych, w celu zdobywania poparcia politycznego? Byłoby to z ich strony cyniczne i samobójcze jednocześnie.