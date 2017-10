Mieszkańców państw Europy Środkowej wiele łączy

Z badanych społeczeństw Polacy są najbardziej zadowoleni z sytuacji we własnym kraju – 31 proc. To jednak znaczy, że niezadowolonych i niezdecydowanych w ocenach jest blisko dwa razy tyle. Dlaczego w takim razie nie przekłada się to na wyniki wyborcze? Dlaczego na Węgrzech (niezadowoleni – 63 proc.) Viktor Orbán rządzi kolejną kadencję? Dlaczego poparcie dla PiS rośnie? Zdaniem dr. Jacka Kucharczyka, szefa Instytutu Spraw Publicznych, wynika to z tego, że wprawdzie zwolennicy tych rządów stanowią zaledwie jedną trzecią społeczeństwa, ale jest to aktywna jedna trzecia. Oni nie mają wątpliwości, kogo wybierać, a głosowanie traktują jako swój obowiązek. Wśród przeciwników nie ma ani takiej mobilizacji, ani tak zdecydowanych politycznych sympatii.

Społeczeństwa naszego byłego obozu są bardziej niezadowolone z sytuacji politycznej (większość) niż gospodarczej (około połowy). W dalszej części ankiety odpowiadano na pytanie, co jest dla badanego ważniejsze: „wolność, demokracja, możliwość wyrażania siebie i własnych poglądów” (czyli „być”) czy „poziom życia, ceny towarów i dostępność usług” (czyli „mieć”). I okazuje się, że „mieć” ma więcej zwolenników: Czechy – 25 proc., Polska – 22 proc., Węgry – 21 proc., Słowacja – 18 proc. „Być” woli 12 proc. Czechów, Polaków i Węgrów i aż 22 proc. Słowaków. Reszta wybrała neutralną odpowiedź; że obie wartości ceni jednakowo.