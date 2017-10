Zapiekłość

Katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 r. wywołała w całym kraju szok i powszechne poczucie narodowego nieszczęścia. Stało się coś, co nagle połączyło ludzi najróżniejszych przekonań i wrażliwości. Pisano wtedy często o „micie sprawczym” w tym sensie, iż w obliczu takiej tragedii wchodzimy oto w etap, na którym jej pamięć będzie nas zespalać i odsunie w cień dotychczasowe spory i niesnaski. Przełamiemy złowrogą diagnozę Norwida z listu do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej i pozostając nawet „wielkim sztandarem narodowym”, przestaniemy być „ułomnymi kalekami”, a staniemy się również społeczeństwem. Niestety, złudzenia nie trwały długo. Pierwsze unicestwiły je fantasmagorie zamachu. Okrucieństwo losu przemianowane zostało na celowe działanie i krecią robotę. Wkrótce padać zaczęły konkretne nazwiska. I nieważny jest tutaj materialny absurd teorii spiskowych. Co miało łączyć, stało się elementem podziału i szerzenia nienawiści.

Następnym gwoździem do trumny „mitu sprawczego” był Wawel, gdzie pochowano prezydenta Lecha Kaczyńskiego.