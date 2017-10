Premier Szydło chce przenieść do Polski pomnik Jana Pawła II, by ratować go od „ocenzurowania”

„Polski rząd podejmie starania, by pomnik naszego rodaka ocalić od ocenzurowania, i zaproponujemy, aby przenieść go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej” – powiedziała PAP premier Beata Szydło. Przypomniała również wypowiedź papieża o tym, że „historia uczy, że demokracja bez wartości przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Zdaniem premier Szydło „nasz wielki Polak, wielki Europejczyk, jest symbolem chrześcijańskiej, zjednoczonej Europy. Dyktat politycznej poprawności – laicyzacji państwa – wprowadza miejsce dla wartości, które są nam obce kulturowo, które prowadzą do sterroryzowania codziennego życia Europejczyków”.

Mer Ploermel Patrick Le Diffon, komentując deklarację szefowej polskiego rządu, uznał, że nie ma w niej niczego zaskakującego i wyraża ona poparcie dla lokalnych władz, aby krzyż zachowano.

O co chodzi w sporze o pomnik Jana Pawła II?

Pomnik autorstwa gruzińskiego rzeźbiarza Zuraba Ceretelego stoi w 10-tysięcznym Ploermel od 2006 roku. Od początku budził kontrowersje w związku z krzyżem, który wieńczy ten ponad 8-metrowy monument. Teraz skargę o usunięcie krzyża wniosła do sądu Federacja Wolnomyślicieli w departamencie Morbihan w Bretanii. Trwająca od kilku lat batalia zakończyła się postanowieniem Rady Stanu, która w ubiegłą środę potwierdziła wcześniejszy wyrok sądu, że krzyż musi zostać usunięty z pomnika. Rada uznała, że krzyż łamie zasadę świeckości państwa. Na mocy ustawy z 1905 roku we Francji obowiązuje ścisły rozdział Kościoła od państwa.

Władze miasta mają na to sześć miesięcy i jeśli nie wykonają wyroku, pomnik nie będzie mógł stać w miejscu publicznym. Dlatego już teraz rozważają zmianę klasyfikacji terenu, na którym on stoi. Mer broni integralności dzieła, uważając, że usunięcie krzyża naruszy prawa autorskie twórcy monumentu, który także sprzeciwia się zmianom.

Sprawa krzyża od początku budziła ogromne emocje w miasteczku. W uroczystości odsłonięcia pomnika brało udział ok. 1000 osób, choć nie spełniły się nadzieje ówczesnego mera Paula Anselina: nie przyjechał tu ani Nicolas Sarkozy, ani Bernadette Chirac, żona ówczesnego prezydenta. Przeciwko odsłonięciu pomnika protestowała mała grupa, ale kilka tygodni wcześniej w proteście przeciwko pomnikowi uczestniczyło 500 osób. Jego krytycy zarzucali władzom, że wydały na niego 130 tys. euro z publicznej kasy, ale informacje te zostały zdementowane przez merostwo, gdyż dzieło było prezentem artysty dla miasta.

Sprawa budzi emocje po obu stronach również dziś. Na Twitterze trwa akcja #MontreTaCroix (Pokaż swój krzyż), do której przyłączają się przeciwnicy usunięcia krzyża. Głos zabierają również polscy użytkownicy.