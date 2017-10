Znów głośno wokół Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny Dobrej Zmiany rozstrzygnął dwie fundamentalne kwestie. Wypowiedział się w dwóch wydawałoby się kluczowych sprawach: czy obecna prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf została wybrana zgodnie z prawem, a więc prawomocnie (wniosek posłów PiS), i czy najważniejsze postanowienia pisowskich ustaw o TK, w tym automatyczne włączenie dublerów sędziów do orzekania i do udziału w wyborze kandydata na prezesa, są zgodne z konstytucją (wniosek RPO Adama Bodnara). Tylko kogo to obeszło?

Odbyło się przedstawienie, którego nikt nie potraktował w kategoriach prawnych. Dla wszystkich – łącznie z PiS – jest oczywiste, że był to element polityki partii rządzącej. Nikogo już bowiem nie interesuje, jak Trybunał używa prawa. Bo nie jest to już organ sądowy, lecz ustrojowa atrapa.

Dla porządku jednak informacja o rozstrzygnięciach Atrapy Trybunału Konstytucyjnego (ATK). W sprawie powołania prezesa SN uznał on, że wprawdzie Małgorzatę Gersdorf powołano sprzecznie z konstytucją, bo na podstawie wewnętrznego regulaminu SN (wszystkich prezesów tak powoływano), a taka sprawa powinna być uregulowana ustawą.