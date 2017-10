Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

Akcja #metoo/#jateż przez swój globalny zasięg pokazała niezliczone przypadki molestowania seksualnego kobiet, męskiej agresji, dominacji, wykorzystywania pozycji zawodowej i społecznej. Jednak obok wymiaru psychoterapeutycznego, prawnego i, rzec można, edukacyjnego akcja ta ma duże znaczenie kulturowe. Może trwale zmienić damsko-męskie konwencje, obyczaje, dopuszczalne zachowania. Tradycyjny męski „zdobywca”, który adorowanie kobiet w stylu, jakiego został nauczony, traktuje jako wręcz obowiązek, może odejść do lamusa.

Zmienią się reguły nawiązywania znajomości, flirtu, tej całej odwiecznej męsko-damskiej gry. Będzie ona oczywiście trwać, bo decyduje o tym biologia, ale jaką przybierze postać, jak ukształtuje się nowy kulturowy kod, jakie będą w nim role kobiety i mężczyzny? Na te trudne pytania w najnowszej POLITYCE stara się znaleźć odpowiedzi Martyna Bunda, która przypomina w skrócie historię relacji męsko-damskich, analizuje najgłębszy sens akcji #metoo i stawia prognozy na przyszłość. Zachęcam do lektury tego interesującego i inspirującego tekstu.

Co ponadto? Wojciech Szacki opisuje polityczny krajobraz przed rekonstrukcją rządu i dowodzi, że zmiany w rządzie to tylko fragment ruchów tektonicznych w obozie władzy. Janicki & Władyka zastanawiają się, jak przyjmowane są w opinii publicznej tak zwane sukcesy PiS, i stawiają tezę, że ta kwestia zaczyna coraz bardziej dzielić „niePiS”. Jakub Bierzyński zgłębia tajemnice sondaży, bada dłuższe trendy i na ich podstawie stara się pokazać, gdzie swoich szans może szukać opozycja.

I jeszcze: jak się protestuje w małych miasteczkach, o fałszywych transakcjach i naciąganych pożyczkach, w które zaangażowane są duże i profesjonalnie przygotowane grupy przestępcze. O czarnej liście KNF oraz o tym, jak się organizuje internetowe zbiórki pieniędzy.

Polecam też ostatnią rozmowę z Andrzejem Wajdą i jego żoną Krystyną Zachwatowicz (fragment książki, która ukaże się pod koniec listopada) oraz wspomnienie Jerzego Pilcha o naszym zmarłym niedawno redakcyjnym koledze Zdzisławie Pietrasiku.

Warto również zajrzeć do dwóch bardzo interesujących wywiadów: z psycholożką Justyną Rutkowską o tym, jak ludzie reagują na śmierć, oraz z Danielem C. Dennettem, słynnym filozofem umysłu, kognitywistą, nazwanym przez małopolską kurator oświaty Belzebubem (Dennett był w Krakowie na wykładzie). Warto sprawdzić, co ten „Belzebub” ma do powiedzenia…

To tylko fragment naszej propozycji w najnowszym numerze POLITYKI. Znajdziecie w nim Państwo jeszcze wiele innych.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego