Piotrowi Szczęsnemu in memoriam

Niechaj każdy robi to, co umie robić najlepiej. Filozof umie rozważać i nic więcej. Dlatego na pamiątkę ofiary życia, złożonej przez Piotra w imieniu wielu, także w moim imieniu, by własną krwią oskarżyć autorytarny rząd, niszczący dorobek ćwierćwiecza polskiej demokracji, skreśliłem tę skromną medytację.

Przypadek Piotra stawia nas w nieoczywistej sytuacji. Budzi w nas sprzeczne uczucia i zawstydza, bo nie znajdujemy łatwego sposobu, aby rozwikłać dysonans emocjonalny i moralny, w który nas wprowadza. Jest przez to wyjątkowy i wymaga czujnego i szczerego przemyślenia. A nie jest to łatwe, zwłaszcza że w sferze publicznych norm i wartości panuje dziś pewien nieład, właściwy okresom przejściowym.

W moralności publicznej zaszły bowiem ostatnio wielkie zmiany. Niebywały wzrost autorytetu medycyny i wartości przypisywanej ratowaniu i przedłużaniu życia przez lekarzy, a w większym jeszcze stopniu demokratyczny pacyfizm oraz ruch na rzecz praw człowieka, wyrastający z traum wojen światowych i wojny wietnamskiej, uczyniły przemoc złem absolutnym, zaś unikanie przemocy, wraz z jej najbardziej radykalną konsekwencją – śmiercią człowieka – bezwzględnym nakazem.