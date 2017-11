Nie będzie awansów generalskich w Święto Niepodległości. Prezydent nie wręczy nominacji

Jest już jasne, że w Święto Niepodległości awansów generalskich nie będzie. Co więcej, Kancelaria Prezydenta każe na nie czekać aż do uzgodnienia struktury dowodzenia – na warunkach prezydenta. Oznacza to wstrzymanie awansów nawet na lata.