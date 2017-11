Kolejni posłowie odchodzą od Kukiza. PiS na tym korzysta

To już drugi w tym tygodniu transfer z klubu Pawła Kukiza do koła Kornela Morawieckiego – wcześniej kukizowców opuścił Sylwester Chruszcz, również narodowiec. O ile jednak były europoseł LPR jest mało rozpoznawalny, o tyle Andruszkiewicz jest obok Łukasza Rzepeckiego i Kingi Gajewskiej jedną z młodych gwiazd tej kadencji Sejmu.

Andruszkiewicz ma wiernych fanów

Były szef Młodzieży Wszechpolskiej jest gwiazdą programów TVP. Bardzo często gości w „Minęła 20” czy „Woronicza 17”, w których atakuje polityków „układu PO i Nowoczesnej”. Fragmenty programów często publikuje na swoim Facebooku, a jego popularność w sieci szybko rośnie – pół roku temu chwalił się 50 tys. obserwujących, dziś jego posty czyta 130 tys. osób, co daje mu ósme miejsce wśród czynnych polityków. Podlaskiego posła cechuje pompatyczny styl wpisów – np. ostatnio pisał, że „naraził się bardzo wielu niebezpiecznym ludziom”, albo przekazuje „kilka zdań prawdy w Waszym imieniu prosto w oczy opozycji totalnej”. Każdy wpis lajkuje po parę tysięcy osób.

Andruszkiewicz ma wiernych fanów, którzy deklarują: „Będziemy zawsze z Panem, obojętnie, gdzie Pan będzie”. Porównują go też do żołnierzy wyklętych, których – jak sam deklaruje – miał w rodzinie: „Pan Poseł jest postacią kryształową i naszą nadzieją, będą Pana Posła napadać i zwalczać każdymi dostępnymi metodami. Zwłaszcza metody ubeckie mają dobrze opracowane i przećwiczone. Ale my za Panem murem stoimy, a i sam Pan Major Łupaszka z pewnością by bronił, bo Pan Poseł jawi się jako Niezłomny spadkobierca i wykonawca woli Niezłomnych”. Andruszkiewicz buduje wspólnotę z fanami, podkreśla, że wypowiada się w ich imieniu, i nazywa „przyjaciółmi”.

Były szef Młodzieży Wszechpolskiej idzie w stronę PiS

Jednak poseł dorobił się też grona krytyków, i to w macierzystych ugrupowaniach. W połowie 2016 r. przestał kierować Młodzieżą Wszechpolską, jak sam tłumaczył: z powodu nadmiaru obowiązków. Jednak zdaniem naszych rozmówców zmianę kierownictwa wymusili młodzi narodowcy, którzy zarzucają Andruszkiewiczowi zdradę ideałów i megalomanię. – Nie bronią go już nawet ludzie z podlaskiej MW. Mówią, że zdetronizował Mirosława Hermaszewskiego, który nie jest już jedynym Polakiem w kosmosie – żartuje były działacz Młodzieży. „Prawdziwi” narodowcy mają mu też za złe, że razem z Rafałem Ziemkiewiczem współtworzył w ramach Kukiz’15 organizację Endecja, której założeniem jest przygotowywanie elit narodowców.

Dawni koledzy z Ruchu Narodowego wytykają mu, że w ciągu trzech lat zdradził już trzecie środowisko (MW, Ruch Narodowy oraz Kukiz’15). Witold Tumanowicz, jeden z głównych organizatorów Marszu Niepodległości, napisał: „Zestawianie Andruszkiewicza i lojalności w jednym akapicie to totalne nieporozumienie”. Lider RN Robert Winnicki zarzucił mu, że porzucił retorykę narodową na „mówię to, co PiS, tylko bardziej”.