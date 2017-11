Tusk przyjął zaproszenie Dudy i przyjedzie na obchody 11 listopada. Co na to PiS?

Donald Tusk po raz pierwszy przyjął zaproszenie na Święto Niepodległości. Przyjedzie do Warszawy w sobotę i spędzi w stolicy kilka godzin, by potem wrócić do Brukseli. Informacje potwierdził jeden z najbliższych współpracowniku szefa RE Paweł Graś. Dodając, że Donald Tusk zwrócił się o możliwość złożenia wieńca przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Kancelaria Prezydenta przychyliła się do tej prośby.

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński napisał Twitterze, że prezydent zaprosił do Warszawy wszystkich byłych prezydentów i premierów, ale wiadomość o przyjeździe Tuska najbardziej wszystkich zaskoczyła. Szef Rady Europejskiej był zapraszany do Warszawy m.in. w zeszłym roku i wówczas odmówił. Tym razem jest inaczej.

Na zapowiedź Tuska PiS i media publiczne z nim związane zareagowały nerwowo. Na pasku w TVP Info wypomniano Tuskowi wszystkiego jego rzekome afery:

Można i tak informować :( ale czy to jeszcze jest informacja ? ZaprosZony przez @prezydentpl od razu właściwie ustawiony pic.twitter.com/AbDMBt11Xd — Marek Balawajder (@MarekBalawajder) 10 listopada 2017

Stanisław Janecki, jeden z prowadzących program „W tyle wizji” w TVP Info, uważa z kolei, że przyjmując zaproszenie, Tusk chce podgrzać spory w obozie „dobrej zmiany”:

Tusk chce podgrzewać spory w obozie "dobrej zmiany", sugerować, że jest z PAD w jakiejś komitywie, poprawić swój wizerunek zszargany aferami i Smoleńskiem. Tyle. — Stanisław Janecki (@St_Janecki) 10 listopada 2017

Ryszard Czarnecki w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl powiedział, że Donald Tusk sam zgłosił się do Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. „Były premier chce uczestniczyć, chyba po raz pierwszy od czasów dobrej zmiany, w uroczystościach 11 listopada. Być może w tej sytuacji Kancelaria Prezydenta poczuła się, żeby odpowiedzieć na jego starania, zaproszeniem na obchody. Chociaż, jak już zwróciłem uwagę, inicjatywa wyszła od Tuska. Cieszę się, że Tusk przypomniał sobie o Święcie Niepodległości. Powinien też pamiętać o innych rocznicach. Jest 3 maja, jest 15 sierpnia”. Czarnecki się myli. Rzecznik prezydenta – przypomnijmy – powiedział, że to Andrzej Duda „jak zawsze zaprosił na święto niepodległości” wszystkich byłych prezydentów i premierów.

Z kolei Joachim Brudziński, pierwszy wiceprezes PiS, zastanawiał się w Sejmie, „co takiego się wydarzyło, że Donald Tusk nagle postanowił wspólnie z prezydentem Andrzejem Duda świętować”. Dodał, że 11 listopada jest świętem wszystkich Polaków, którzy noszą Polskę w sercu: „To Rzeczpospolita jest najważniejsza, a nie ponadnarodowe struktury takiej czy innej organizacji”.

Maciej Wąsik, polityk PiS, nawet docenił sprytny – jego zdaniem – ruch Donalda Tuska:

Donald Tusk to sprawny polityk. Sprytnie próbuje wbić klin, kiedy tylko dostrzeże rysę. Ale nie z nami te numery — Maciej Wąsik (@WasikMaciej) 10 listopada 2017

Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci prawdy”, uważa zaś, że szef RE gra na zaostrzenie sporu w obozie prawicy:

Tusk gra na zaostrzenie podziału na prawicy. Dlatego przyjął zaproszenie, ktorego w poprzednich latach nie przyjmował. Niewykluczone,że ma i inne cele, co jakiś czas lubi przypomnieć o sobie — Jacek Karnowski (@JacekKarnowski) 10 listopada 2017

Znana blogerka Kataryna podsumowała na Twitterze, że prezydent „nie wygrzebie się spod hejtu”: