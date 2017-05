Prezydent Duda nie ma moralnego prawa do rozmowy o nowej konstytucji

Byli prezydenci, marszałkowie Sejmu, premierzy, sędziowie i były niezależny prokurator generalny debatowali w redakcji POLITYKI w 20-lecie referendum zatwierdzającego konstytucję z 25 maja 1997 r. – o tym, jak powstawała, co się sprawdziło i co można by poprawić. Debatę podsumował redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński.