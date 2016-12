Będzie się działo: styczeń – czerwiec

Tabu. Wyprodukowany przez BBC One i FX 8-odcinkowy serial twórców „Peaky Blinders”. Londyn 1814 r., gwiazdor Tom Hardy gra awanturnika, który po dekadzie spędzonej w Afryce wraca, by odziedziczyć podupadające imperium frachtowe ojca i rozwiązać zagadkę jego morderstwa. Oraz nadepnąć przy tym na odcisk wszechpotężnej Kompanii Wschodnioindyjskiej i wplątać się w konflikt brytyjsko-amerykański. W obsadzie „Tabu” także Oona Chaplin i Jonathan Pryce. Pokazuje HBO GO. Premiera 8 stycznia.

Toni Erdmann. Rewelacja festiwalu Cannes, film Maren Ade o trudnej relacji córki zatrudnionej w międzynarodowej korporacji i ojca emeryta próbującego ją wyzwolić z gorsetu narzuconych ról. Kompletnie pominięty przez jury, uhonorowany za to pięcioma Europejskimi Nagrodami Filmowymi, z pewną perspektywą co najmniej nominacji do Oscara. Rzecz o odbudowywaniu więzi rodzinnych poprzez robienie z siebie błazna, co ma przypominać o wszystkim, co człowiek w sobie tłumi. Premiera 27 stycznia.