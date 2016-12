Elżbieta Cherezińska – ulubiona pisarka prawicy

Elżbieta Cherezińska, tworząc przystępnie i płynąc w nurcie literatury popularnej, dociera do najszerszej liczby odbiorców.

Po zmianach personalnych w Instytucie Książki miały zajść też zmiany merytoryczne. W ofercie składanej zagranicznym partnerom miało się pojawić więcej książek dotąd niedowartościowanych: esejów, dzieł filozoficznych i religijnych, wreszcie powieści historycznych. Te ostatnie Instytut często firmuje nazwiskiem Elżbiety Cherezińskiej, autorki znanej z fabularyzowanych książek o Piastach, wikingach, a ostatnio też o żołnierzach wyklętych.

Było tak np. podczas Market Focus Forum w listopadzie w Londynie, czyli spotkania z wydawcami z Wielkiej Brytanii, na którym polska strona opowiadała o specyfice naszego rynku i próbowała nim zainteresować. Wydelegowany na Wyspy wicedyrektor IK Krzysztof Koehler w przygotowanej na tę okoliczność prezentacji „Why Poland?” wymienił m.in. „Elę Cherezińską”, co mu potem wytykano. – O „Eli” przeczytałam w mediach i pomyślałam z westchnieniem: dobrze, że nazwiska nie przekręcili. Choć skrócić Cherezińską do Cherezji też można, ale po angielsku urok znika – wspomina pisarka. – Jeśli część branży uważa skrót imienia za wyróżnienie, to gratuluję poczucia humoru – dodaje.

Zainteresowanie producentów filmowych to jednak spore wyróżnienie – wydawane dziś w Polsce powieści historyczne nieczęsto są ekranizowane. Książki Cherezińskiej doczekają się osobnych odsłon w kinie i telewizji.