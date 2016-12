George Michael nie żyje

To był i jest rok ważnych rozstań – tak zostanie zapamiętany i jako taki przejdzie zapewne do historii. Zwłaszcza w przemyśle muzycznym. Na początku 2016 r. zmarł David Bowie, niedawno mistrz piosenki Leonard Cohen. 25 grudnia w wieku 53 lat odszedł George Michael. Który jako były lider grupy Wham! wyśpiewywał z radioodbiorników rokrocznie w okolicach świąt Bożego Narodzenia: „Last Christmas I gave you my heart”.

„Z ogromnym smutkiem możemy potwierdzić, że nasz ukochany syn, brat i przyjaciel George odszedł spokojnie w domu podczas świąt Bożego Narodzenia” – napisał w specjalnym oświadczeniu rzecznik gwiazdy. Policja nie zanotowała żadnych podejrzanych okoliczności.

George Michael działał w branży muzycznej właściwie nieprzerwanie od czterech dekad. Jego płyty rozeszły się w ponad stu milionach egzemplarzy. Jeszcze w grudniu informował, że przymierza się do nagrań nowej płyty we współpracy z Naughty Boyem.

Kariera George’a Michaela

Artysta urodził się w 1963 r. w Londynie jako Georgios Kyriacos Panayiotou. Jego ojciec był z pochodzenia Grekiem, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii w latach 50. Tu prowadził restaurację. Matka George’a była tancerką.

George od wczesnych lat życia interesował się muzyką, jednak jego droga na szczyt rozpoczęła się, gdy wraz z przyjacielem Andrew Ridgeleyem w 1981 r. założyli zespół Wham! Mieli wówczas 18 lat i szybko podbili serca słuchaczy w rodzimej Anglii, w Europie i USA. Debiutancki singiel pary „Wham! Rap” nie odniósł wielkiego sukcesu, ale z każdym kolejnym było lepiej. Prawdziwą sławę przyniosły im single „Wake Me Up Before You Go-Go” i „Careless Whisper”. Zespół zakończył działalność w 1986 r., George rozpoczął wówczas solową karierę.

Jego pierwszy album „Faith” wydany w 1987 r. odniósł wielki sukces zarówno w Europie, jak i w USA, zbierając liczne nagrody muzyczne. W 1990 r. artysta wydał płytę „Listen Without Prejudice Vol. 1, a dwa lata później ukazał się jego nowy singiel „Too Funky”. W 1996 r. ukazała się jazzowa płyta „Older”. Jego ostatnim albumem studyjnym była wydana w 2004 r. płyta „Patience”. Dwa lata temu ukazał się jego ostatni album „Symphonica”.

George Michael wystąpił w Polsce

W 2011 r. George Michael wystąpił we Wrocławiu. POLITYKA.PL tak pisała o tym występie: „Tourne Symphonica jest skrajnie odmienne od 25 Live – trasy, jaką po 15 latach nieobecności na estradzie George Michael powrócił w 2006 r. Teraz piosenkarz wybrał projekt, którym subtelnie, ale stanowczo odcina się od roli złotego chłopca Wham! – swoim tanecznym szlagierom nadał odważną, elegancką barwę, bez wysiłku prowadząc wokalem filharmonijnych, tym razem wrocławskich, muzyków.



Nieodarte z dawnego uroku klasycznie zaaranżowane przeboje ukazały artystę dojrzalszego, który nie boi się zaproponować innego pomysłu na muzykę. Dzisiaj George Michael wraca raczej do czasów duetów z Lisą Stansfield i Eltonem Johnen, definiując swoją muzyczność brzmieniem kontrabasu, skrzypiec i pianina. I chociaż dryfuje w stronę przeciwną popkulturze, to tęsknota za funky wciąż wybrzmiewa w jego mocnym, niezmienionym głosie.



George Michael pokazał swoją liryczną (nie mylić z sentymentalną!) naturę. Rozmawiając z publicznością, zwierzał się, że to teksty utworów, które przyszło mu śpiewać, kształtują jego wrażliwość. Przeplatał więc twórczość swoją i innych artystów, budując dwugodzinną, spójną opowieść o życiu niełatwym, ale pełnym nadziei i wiary w człowieka”.

Życie osobiste gwiazdy przez lata było owiane tajemnicą. W 1998 r. George Michael po przyłapaniu go przez policję w publicznej toalecie i aresztowaniu za czyny lubieżne przyznał, że jest gejem. Jeden z jego partnerów był nosicielem HIV. Sam Michael nigdy nie przyznał, że i on jest zakażony. Kilka lat temu artysta przeszedł bardzo silne zapalenie płuc.

Największe przeboje George’a Michaela