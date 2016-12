Nie żyje Carrie Fisher, znana z roli księżniczki Lei w „Gwiezdnych wojnach”

Jak podał portal People.com, 60-letnia Carrie Fisher zmarła we wtorek przed 9 rano (18 czasu polskiego) na zawał serca w szpitalu w Los Angeles.

Informację potwierdził rzecznik rodziny Simon Halls. „Z głębokim żalem Billie Lourd potwierdza, że jej ukochana matka odeszła tego ranka o 8.55” – napisał w oświadczeniu.

Amerykańska aktorka, znana m.in. z roli księżniczki Lei w kultowych „Gwiezdnych wojnach”, kilka dni temu w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Przede wszystkim księżniczka Leia

Fisher urodziła się w Beverly Hills w stanie Kalifornia w 1956 roku. Mając 12 lat, wyjechała z matką do Las Vegas. Uczyła się w Beverly Hills High School w Beverly Hills, ale zrezygnowała z nauki na rzecz aktorstwa. Niedługo potem zapisała się do szkoły aktorskiej Central School of Speech and Drama w Londynie.

Na początku lat 70. występowała na Broadwayu, a w 1975 roku dostała swoją pierwszą rolę na dużym ekranie w komedii romantycznej Hala Ashby’ego „Szampon”.

Dwa lata później stała się znana z roli księżniczki Lei w pierwszej trylogii George’a Lucasa „Gwiezdnych wojen” (epizody IV–VI).

Łącznie Carrie Fisher zagrała w ponad 50 filmach.

W 1990 roku na podstawie jej autobiografii „Postcards from the Edge” został zrealizowany film „Pocztówki znad krawędzi” z Meryl Streep i Shirley MacLaine w rolach głównych. W filmie ukazano historię rywalizacji pomiędzy Carrie a jej matką, Debbie Reynolds.