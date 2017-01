Komedia o ISIS? Skecz BBC szokuje i zachwyca

Satyrycy tworzący dla BBC Two program „Revolting” zaczerpnęli formułę reality show z serii „The Real Housewives”, w którym to różne (najczęściej te bogate) gospodynie domowe pokazują widzom, jak żyją – kamera towarzyszy im na co dzień, same też na bieżąco komentują to, co się dzieje.

Zaczęło się od „The Real Houswives od Orange County”, później były następne, m.in. z Beverly Hills, Nowego Jorku czy Maiami (w tym ostatnim wystąpiła Joanna Krupa). Najwyraźniej teraz przyszedł czas na Państwo Islamskie.

„The Real Housewives od ISIS” to stylizowany na zwiastun programu telewizyjnego krótki filmik, trwający niecałe dwie minuty.

Bohaterkami skeczu są trzy kobiety, obecnie żony członków ISIS, które dobrowolnie przyłączyły się do Państwa Islamskiego, skuszone informacjami w internecie (jedna z nich wspomina o chatroomach). Ich codzienność to jednocześnie satyra na ekstremistów i na programy „The Real Housewives”, dlatego panie skupiają się na takich problemach jak: w co ubrać się na egzekucję przez ścięcie głowy czy fakt, że dwie z nich postanowiły wystąpić w identycznej kreacji – kamizelce z wszytymi materiałami wybuchowymi.

Inne żarty to na przykład przedstawienie się jednej z kobiet, która opisuje się jako zamężną sześciokrotnie, owdowiałą pięć razy – i w tym momencie w tle słuchać wybuch, a kobieta uśmiecha się i kontynuuje: „Owdowiałą sześć razy”. Później ta sama bohaterka cieszy się z kupionego jej przez Ahmeda nowego łańcucha, który ma aż dwa i pół metra długości, co po przypięciu go w kuchni niemalże pozwala jej wyjść na zewnątrz. Inna z kobiet żali się później, że jej mąż ciągle tylko gada o swoich czterdziestu dziewicach, zamiast być zadowolonym z tego, co ma obecnie, czyli z niej.

Skecz BBC o ISIS budzi kontrowersje

Twórcy „Revolting”, Heydon Prowse i Jolyon Rubinstein tłumaczą, że skecz ten ma obśmiewać internetowe swatanie kobiet z dżihadystami, podkreślają też, że to realny problem, przywołując przykład Samanthy Lewthwaite, nazywanej Białą Wdową Brytyjki, obecnie podejrzaną o terroryzm.

Rzecz jasna wypuszczony do sieci filmik wywołał falę reakcji, zarówno takich chwalących odwagę i bezkompromisowość twórców, jak i wyrazów oburzenia, gdzie podkreślano, że terroryzm i kobiety zwabione w sidła ISIS to nie temat do żartów, BBC zaś jako publiczny nadawca powinien nie dopuścić do emisji tego typu programów. Niektórzy używają nawet słowa „odrażający”.

'The Real Housewives of ISIS' is so distasteful. Lowest of the low from BBC2 — Lauren (@lonotralph) 4 stycznia 2017

Nie jest to jednak pierwsza komedia wymierzona w ISIS. W 2010 roku do kin, także w Polsce, trafił brytyjski film „Cztery lwy”, opisujący perypetie czterech mężczyzn postanawiających zostać terrorystami. W jednego z nich wcielił się Riz Ahmed, którego ostatnio oglądać mogliśmy m.in. w gwiezdnowojennym „Łotrze 1”.

Tymczasem na Facebooku „The Real Housewives of ISIS” obejrzano już ponad 13 milionów razy, a licznik wciąż bije.