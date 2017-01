Złote Globy 2017 rozdane! Triumfują twórcy musicalu „La La Land”

Za nami 74. ceremonia rozdania Złotych Globów, najważniejszych nagród filmowo-telewizyjnych, zbierających i doceniających osiągnięcia na małym i dużym ekranie. Galę po raz pierwszy poprowadził Jimmy Fallon.

Najwięcej nominacji w kategoriach filmowych otrzymali twórcy musicalu „La La Land”. Byli więc oczywistymi faworytami i choć kapituła lubi zaskoczyć, tym razem zagłosowała zgodnie z przewidywaniami – film otrzymał siedem nominacji, a w rezultacie siedem statuetek. To opowieść o pianiście jazzowym (Ryan Gosling), wiedzionym uczuciem do debiutującej aktorki (Emma Stone). Nagrody trafiły do reżysera i scenarzysty (czyli w obu przypadkach do Damiena Chazelle’a), dwójki głównych aktorów i do twórców muzyki (Złote Globy w kategoriach najlepsza muzyka i piosenka). Do polskich kin film trafi 20 stycznia.

W kategoriach telewizyjnych najwięcej szans na statuetki mieli twórcy serialu „Nocny recepcjonista”. Ale wiele nagród w tej sekcji trafiło też do twórców „American Crime Story”. Pisaliśmy w POLITYCE, że „najgłośniejsze amerykańskie seriale ostatnich miesięcy wracają do prawdziwych zbrodni i procesów”. I nie wszyscy są z tego zadowoleni, zwłaszcza bohaterowie (jak najprawdziwsi) tych opowieści.

Statuetek nie zdobył o dziwo serial „Stranger Things”, uznany dość zgodnie przez krytyków za odkrycie sezonu i jedną z najbardziej olśniewających produkcji ostatnich lat.

***

Nagrodzeni Złotymi Globami w kategoriach filmowych

Najlepszy film dramatyczny: „Moonlight” (pozostali nominowani: „Przełęcz ocalonych”, „Aż do piekła”, „Lion. Droga do domu”, „Manchester by the Sea”)

Najlepszy film komediowy lub musical: „La La Land” (pozostali nominowani: „20th Century Women”, „Deadpool”, „Boska Florence”, „Sing Street”

Najlepszy aktor dramatyczny: Casey Affleck za rolę w filmie „Manchester By the Sea” (pozostali nominowani: Joel Edgerton za „Loving”, Andrew Garfield za „Przełęcz ocalonych”, Viggo Mortensen za „Captain Fantastic”, Denzel Washington za „Fences”)

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym: Isabelle Huppert za rolę w filmie „Elle” (pozostałe nominowane: Amy Adams za „Nowy początek”, Jessica Chastain za „Miss Sloane”, Ruth Negga za „Loving”, Natalie Portman za „Jackie”)

Najlepszy aktor w filmie komediowym lub musicalu: Ryan Gosling za rolę w musicalu „La La Land” (pozostali nominowani: Colin Farrell za „The Lobster”, Hugh Grant za „Boską Florence”, Jonah Hill za „Psy wojny”, Ryan Reynolds za „Deadpool”)

Najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu: Emma Stone za rolę w musicalu „La La Land” (pozostałe nominowane: Annette Bening za „20th Century Women”, Lily Collins za „Rules Don’t Apply”, Hailee Steinfeld za „The Edge of Seventeen”, Meryl Streep za „Boską Florence”)

Najlepszy aktor drugoplanowy: Aaron Taylor-Johnson za rolę w filmie „Zwierzęta nocy” (pozostali nominowani: Mahershala Ali za „Moonlight”, Jeff Bridges za „Aż do piekła”, Simon Helberg za „Boską Florence”, Dev Patel za „Lion. Droga do domu”)

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Viola Davis za rolę w filmie „Fences” (pozostałe nominowane: Naomie Harris za „Moonlight”, Nicole Kidman za „Lion. Droga do domu”, Octavia Spencer za „Ukryte działania”, Michelle Williams za „Manchester by the Sea”)

Najlepszy reżyser: Damien Chazelle za „La La Land” (pozostali nominowani: Tom Ford za „Zwierzęta nocy”, Mel Gibson za „Przełęcz ocalonych”, Barry Jenkins za „Moonlight”, Kenneth Lonergan za „Manchester by the Sea”)

Najlepszy scenariusz: Damien Chazelle za „La La Land” (pozostali nominowani: Tom Ford za „Zwierzęta nocy”, Barry Jenkins za „Moonlight”, Kenneth Lonergan za „Manchester by the Sea”, Taylor Sheridan za „Aż do piekła)

Najlepsza muzyka: Justin Hurwitz za muzykę do filmu „La La Land” (pozostali nominowani: Nicholas Britell za „Moonlight”, Jóhann Jóhannsson za „Nowy początek”, Dustin O’Halloran i Hauschka za „Lion. Droga do domu”, Hans Zimmer, Pharrell Williams i Benjamin Wallfisch za „Ukryte działania”)

Najlepsza piosenka: Justin Hurwitz, Pasek and Paul, „City of Stars”, piosenka z filmu „La La Land” (pozostałe piosenki: „Can’t Stop the Feeling!” z filmu Trolle, „Faith” z filmu „Sing. Zostań gwiazdą”, „Gold” z filmu „Gold” i „How Far I’ll Go” z filmu „Vaiana: Skarb oceanu”)

Najlepszy film animowany: „Zwierzogród” (pozostałe nominacje: „Kubo i dwie struny”, „Vaiana: Skarb oceanu”, „Nazywam się Cukinia”, „Sing. Zostań gwiazdą”)

Najlepszy film zagraniczny: „Elle” (pozostałe nominacje: „Divines”, „Neruda”, „Klient”, „Toni Erdmann”)

Nagrodzeni Złotymi Globami w kategoriach telewizyjnych

Najlepszy serial dramatyczny: „The Crown” (pozostałe nominacje: „Gra o tron”, „Stranger Things”, „This Is Us”, „Westworld”)

Najlepszy serial komediowy lub musical: „Atlanta” (pozostałe nominacje: „Black-ish”, „Mozart in the Jungle”, „Transparent”, „Figurantka”)

Najlepszy miniserial albo film telewizyjny: „American Crime Story” (pozostałe nominacje: „Garderobiany”, „Nocny recepcjonista”, „Długa noc”, „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”)

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Billy Bob Thornton za rolę w serialu „Goliath” (pozostali nominowani: Rami Malek za „Mr. Robot”, Bob Odenkirk za „Better Call Saul”, Matthew Rhys za „Zawód: Amerykanin”, Liev Schreiber za „Ray Donovan”)

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: Claire Foy za rolę w serialu „The Crown” (pozostałe nominowane: Caitriona Balfe za „Outlander”, Keri Russell za „Zawód: Amerykanin”, Winona Ryder za „Stranger Things”, Evan Rachel Wood za „Westworld”)

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu: Donald Glover za rolę w serialu „Atlanta” (pozostali nominowani: Anthony Anderson za „Black-ish”, Gael García Bernal za „Mozart in the Jungle”, Nick Nolte za „Graves”, Jeffrey Tambor za „Transparent”)

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu: Tracee Ellis Ross za rolę w serialu „Black-ish” (pozostałe nominowane: Rachel Bloom za „Crazy Ex-Girlfriend”, Julia Louis-Dreyfus za „Figurantkę”, Sarah Jessica Parker za „Rozwód”, Issa Rae za „Insecure”, Gina Rodriguez za „Jane the Virgin”)

Najlepszy aktor w miniserialu albo filmie telewizyjnym: Tom Hiddleston za rolę w serialu „Nocny recepcjonista” (pozostali nominowani: Riz Ahmed za „Długą noc”, Bryan Cranston za „Do końca”, John Turturro za „Długą noc”, Courtney B. Vance za „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”)

Najlepsza aktorka w miniserialu albo filmie telewizyjnym: Sarah Paulson za rolę w serialu „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona” (pozostałe nominowane: Felicity Huffman za „American Crime Story”, Riley Keough za „The Girlfriend Experience”, Charlotte Rampling za „London Spy”, Kerry Washington za „Confirmation”)

Najlepszy serialowy aktor drugoplanowy: Hugh Laurie za rolę w serialu „Nocny recepcjonista” (pozostali nominowani: Sterling K. Brown za „American Crime Story”, John Lithgow za „The Crown”, Christian Slater za „Mr. Robot”, John Travolta za „American Crime Story”)

Najlepsza serialowa aktorka drugoplanowa: Olivia Colman za rolę w serialu „Nocny recepcjonista” (pozostałe nominowane: Lena Headey za „Grę o tron”, Chrissy Metz za „This Is Us”, Mandy Moore za „This Is Us”, Thandie Newton za „Westworld”)